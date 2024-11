Novembre per Legnano e, soprattutto, per la Nobile Contrada San Magno significa celebrazioni del Santo Patrono.

Al via le celebrazioni a Legnano per San Magno

Nel quadro delle manifestazioni che rinnovano il secolare omaggio che la contrada rivolge al Vescovo San Magno, venerdì 1° novembre e domenica 3 novembre, ci sarà, come da tradizione, il Mercato del Vescovo, che si terrà in Via XXV Aprile, con la mostra-mercato di prodotti tipici e di artigianato selezionato e la postazione gastronomica rossobiancorossa con possibilità di asporto, solo per venerdì 1° novembre, di polenta e brüscit e pasta e fagioli.

Martedì 5 novembre, dopo la consueta visita in mattinata alle case di riposo della città da parte della reggenza, l’appuntamento è alle 18 in Basilica per la solenne celebrazione liturgica che comprende la cerimonia d’investitura della reggenza e la consegna del 48° Premio San Magno. Il Premio San Magno, istituito nel 1977 al fine di esaltare l’operato e il lavoro, a volte nascosto, di benemeriti cittadini legnanesi, viene conferito annualmente a persone meritevoli per opere morali, culturali, scientifiche, sportive e/o umanitarie nella festa del Santo Patrono come da apposita delibera del Gran Concilio.

L'investitura della reggenza

L’investitura della reggenza è un momento significativo per i contradaioli, quest’anno alla Nobile la parola chiave è “conferma” perché tutta la reggenza è stata confermata senza distinzione. Riconfermato il capitano Alessandro Zanovello, al quarto anno di reggenza, la gran dama Anna Lattuada De Angeli, al terzo anno di reggenza, il gran priore Marco Barlocco, al secondo anno di reggenza, la castellana Sofia Di Simplicio, al secondo anno di reggenza, lo scudiero Riccardo Vizzolini, al secondo anno di reggenza e il gonfaloniere Simone Iberto.

A seguire, presso MondoDomani Sporting Club, saranno nominati i nuovi priori, dame, cavalieri, damigelle e paggi e verrà presentato il calendario 2025, per poi concludere la festosa giornata con la tradizionale cena.

