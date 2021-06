Al via la stagione dei cantieri stradali

Con l’arrivo della stagione utile il Comune di Pregnana ha programmato e sta attuando diversi cantieri stradali per rendere la viabilità più efficiente e sicura, valorizzando soprattutto la mobilità ciclopedonale.

Cantieri stradali

Via Vittorio Emanuele II

E’ già a buon punto la realizzazione della nuova uscita di via Vittorio Emanuele II sulla rotatoria di viale Lombardia. L’obiettivo di quest’opera è dare un’uscita alla viabilità proveniente dal centro storico, così da razionalizzare la circolazione di quel quartiere. Verrà creato un anello a senso unico con entrata da via Liguria e uscita da via Vittorio Emanuele II, consentendo di realizzare una dozzina di posti auto in via Liguria e un percorso ciclopedonale su via Vittorio Emanuele II. Contemporaneamente è prevista l’asfaltatura della strada e anche del primo tratto di via Garibaldi, fino a via Volta. I lavori verranno conclusi durante l’estate.

Via Cervi

Partirà questa settimana il cantiere di via Fratelli Cervi. Qui è previsto l’allargamento del marciapiede esistente (ora piuttosto stretto), la realizzazione di numerosi posti auto ampliando il parcheggio esistente, la realizzazione di un percorso ciclopedonale continuo sul lato del parco e l’asfaltatura di tutta la strada e dei parcheggi. Anche questi lavori verranno eseguiti durante tutta l’estate. «Nel prossimo biennio contiamo anche di realizzare l’anello tra via Cervi, via Toti e via Filzi, così da migliorare la viabilità di tutto il quartiere e aumentare ancora il numero di parcheggi» spiega l’amministrazione.

Asfaltature e manutenzioni

In settimana è stata conclusa la gara d’appalto per le manutenzioni stradali. Verranno asfaltate numerose vie che necessitano di un intervento, tra cui via Torino, via Milano, via Verdi, alcuni tratti di via Marconi in zona Stazione e altre. Con il ribasso d’asta contiamo anche di poter realizzare alcuni posti auto in Piazza Primo Maggio, a beneficio delle attività commerciali presenti. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, dopo la firma del contratto, e dureranno tutta l’estate.