Al via la sesta edizione di "Artigiano del cuore"

Via alla sesta edizione del concorso “Artigiano del Cuore”, promosso dalla Fondazione Cologni e dalla piattaforma Wellmade, sostenuto da Serapian e patrocinato dal Comune di Milano, rivolto quest’anno agli artigiani e alle botteghe che portano avanti un mestiere d’arte e che hanno sede in Lombardia.

Sesta edizione per "Artigiano del cuore"

Il vincitore o la vincitrice potrà beneficiare di una giovane risorsa, selezionata e messa a disposizione da Fondazione Cologni, che lavorerà per tre mesi a tempo pieno alla comunicazione dell’impresa artigiana, sotto la supervisione dell’agenzia TA-DAAN.

In questo modo, il Concorso si propone come facilitatore nel colmare il digital gap delle imprese artigiane sostenendole nella loro transizione digitale, oltre che come iniziativa per favorire la formazione e l’occupazione dei giovani.

Candidature aperte fino al 5 giugno alle ore 12.

Il Concorso digitale “Artigiano del Cuore” (www.artigianodelcuore.it) è un’iniziativa promossa da Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e dal progetto Wellmade – La community degli amanti del ben fatto (www.well-made.it), in collaborazione con Fatti ad Arte.

Il Contest nasce nel 2018 con l’obiettivo di promuovere l’artigianato artistico italiano e sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei mestieri d’arte, attraverso la comunicazione digitale. Giunto nel 2023 alla sua sesta edizione, si tiene ogni anno in primavera, e si rivolge esclusivamente ad artigiani professionisti.

Dopo il successo delle prime cinque edizioni, che hanno visto la partecipazione di centinaia di artigiani candidati e migliaia di votanti da tutto il territorio nazionale, dal 5 maggio 2023 sono ufficialmente aperte le candidature per la VI edizione del concorso.

I vincitori delle edizioni passate sono stati i calzolai Sandro Barbera & Figli e il mosaicista Fabrizio Travisanutto nel 2018; le restauratrici Bruna Mariani, Carlotta Corduas e Serena Dominijanni nel 2019; il liutaio Stefano Bertoli nel 2020; il ceramista Victor Fotso Nyie nel 2021; la ceramista Doriana Usai nel 2022.

La promozione dei mestieri d'arte

Il patrimonio di storia e di competenza dell’alto artigianato italiano necessita di essere divulgato e comunicato in maniera innovativa, efficace e originale, per sensibilizzare il pubblico sul suo valore e sul rischio concreto di scomparsa che lo minaccia.

L’edizione di quest’anno del Concorso “Artigiano del Cuore” si rivolge quindi alle imprese artigiane che portano avanti un mestiere d’arte e che hanno sede in Lombardia, con l’obiettivo di aiutarle a comunicare il valore del loro lavoro, la loro eccellenza e la loro unicità nel mondo digitale. Obiettivo che verrà raggiunto offrendo al vincitore o alla vincitrice del Concorso un piano di comunicazione su misura, ideato da una giovane risorsa selezionata e messa a disposizione dalla Fondazione Cologni, che si dedicherà per tre mesi e a tempo pieno alla promozione dell’impresa artigiana, sotto la supervisione dell’agenzia di comunicazione TA-DAAN (www.ta-daan.com).

Ogni impresa artigiana può inoltrare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 5 giugno direttamente sul sito del concorso (www.artigianodelcuore.it/VI-Edizione-2023), compilando l’apposito formulario e allegando la documentazione richiesta.

La selezione dei finalisti e del vincitore

Il Comitato di valutazione interno alla Fondazione Cologni selezionerà una rosa ristretta di finalisti sulla base dell’attinenza ai requisiti di partecipazione (indicati nel Regolamento pubblicato sul sito ufficiale www.artigianodelcuore.it) e della qualità del loro lavoro, che verrà valutata considerando i “Criteri di Eccellenza” artigiana - la cui elaborazione è tratta della ricerca “Il valore del mestiere”, edita nel 2014 da Marsilio Editori a cura di Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte; infine, verrà considerato l’interesse e la motivazione a utilizzare gli strumenti della comunicazione digitale, in particolare i social media, per divulgare il proprio lavoro.

I profili dei finalisti e le loro storie verranno pubblicati nell’apposita sezione del sito “Contest – VI Edizione”: www.artigianodelcuore.it/VI-Edizione-2023.

Poi, sarà la community a decretare il vincitore o la vincitrice tramite votazione online: a partire dal 21 giugno, e fino al 28 giugno alle ore 15.00, chiunque potrà votare il proprio Artigiano del Cuore. Basterà cliccare sul simbolo a forma di cuore sotto al nome del finalista preferito per votarlo.

Per motivi di sicurezza e per poter verificare la validità dei voti, se non si possiede un account, verrà richiesto di registrarsi al sito. Chi è già iscritto a Wellmade (www.well-made.it), può accedere con le stesse credenziali.

Il risultato delle votazioni verrà annunciato giovedì 6 luglio, sul sito ufficiale del concorso e sui canali social di Wellmade (Facebook e Instagram: @wellmadeit).

Il premio in palio

Il Vincitore o la Vincitrice del Concorso “Artigiano del Cuore” potrà beneficiare di una risorsa, selezionata e messa a disposizione dalla Fondazione Cologni, che lavorerà a tempo pieno e per un periodo di tre mesi, da settembre a dicembre 2023, alla comunicazione della sua impresa artigiana, sotto la supervisione di TA-DAAN (www.ta-daan.com), agenzia di comunicazione specializzata in storytelling digitale dell’eccellenza artigiana.

La risorsa selezionata sarà un/a giovane neolaureato/a nell’ambito della comunicazione digitale o studi affini, che lavorerà con contratto di tirocinio extracurricolare retribuito, con tutti i costi coperti da Fondazione Cologni e Serapian, sponsor ufficiale del Concorso, storica maison milanese di alta pelletteria da sempre impegnata nel sostegno di giovani talenti nell’ambito dell’artigianato artistico.

La sede di lavoro saranno gli uffici di TA-DAAN, in centro a Milano. Non sarà richiesta la presenza quotidiana dell’artigiano vincitore in sede, ma la sua partecipazione ad alcuni incontri, utili per discutere insieme le attività da portare avanti e per monitorarne l’andamento.

La risorsa selezionata elaborerà quindi, insieme a TA-DAAN, un piano di comunicazione su misura, volto a promuovere l’impresa artigiana, aumentare la sua visibilità online, valorizzare la sua storia e i suoi prodotti sul web e raggiungere nuovi clienti. A seconda delle capacità della risorsa selezionata e delle caratteristiche dell’impresa artigiana che si aggiudicherà il premio, le attività di comunicazione potrebbero includere, ad esempio, l’apertura di un canale social se non già presente, la creazione e pubblicazione di contenuti su canali esistenti, la gestione dell’e-commerce o la creazione di uno shop online su Instagram o altra piattaforma, l’aggiornamento del logo o del brand, e così via.

Come già per le passate edizioni, il Vincitore o la Vincitrice di “Artigiano del Cuore” avrà inoltre la possibilità di esporre gratuitamente a “Fatti ad Arte”, manifestazione annuale dedicata all’alto artigianato artistico che si terrà a Biella dal 6 all’8 ottobre 2023, all’interno delle prestigiose Dimore Storiche del Piazzo, quartiere storico della città. L’evento rappresenta un’importante opportunità per far conoscere il proprio lavoro, in una città ricca di cultura, creatività e tradizione artigianale, dal 2019 riconosciuta Città Creativa Unesco, proprio nel settore Crafts & Folk Arts.

I promotori del concorso

Wellmade è un progetto digitale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte: un sito e un’app che permette di scoprire i migliori artigiani in Italia, conoscere il loro lavoro e recensire i loro prodotti e servizi su misura. Una community che conta oggi 38.000 utenti attivi, quasi 900 Artigiani, 43 Ambasciatori e 18 Circuiti partner, che amano scoprire e condividere tutto ciò che è “bello e ben fatto”, all’interno di un’esperienza digitale gratificante e culturalmente evoluta. L’obiettivo è diffondere un movimento ispirato alla qualità e riunire le diverse realtà che quotidianamente lavorano per la valorizzazione e la promozione dell’artigianato d’eccellenza.

Da autunno 2020 è disponibile anche l’app di Wellmade, che consente di scoprire la bellezza intorno a sé, anche in tempo reale.

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che ne è il Presidente. Promuove, sostiene e realizza una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative per la diffusione e tutela dell’alto artigianato. Con le collane editoriali «Mestieri d’Arte» e «Ricerche», pubblicate da Marsilio Editori, guarda alla grande tradizione e all’attualità del savoir-faire italiano. Con la collana per ragazzi «Storietalentuose», edita da Carthusia, vuole far conoscere e amare ai più giovani le professioni e i mestieri d'arte italiani. Ha ideato e realizza il magazine “Mestieri d’Arte & Design. Crafts Culture”. Assegna ogni due anni il titolo di MAM-Maestro d’Arte e Mestiere ai maestri d’arte italiani eccellenti. Nel 2020/2021 con Triennale Milano ha realizzato una serie di mostre legate al tema delle arti applicate. Collabora attualmente con Palazzo Litta, sede regionale del Ministero della Cultura, con un fitto programma di eventi ed esposizioni. Promuove con Starhotels il progetto di mecenatismo “La Grande Bellezza” in favore dell’alto artigianato. Con i tirocini del progetto «Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza» sostiene la formazione dei giovani talenti. Collabora con la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship; per l’edizione 2022 di Homo Faber, ha curato la sala “Italia/Giappone: le relazioni meravigliose”.

I partner del concorso

Fatti ad Arte è un evento dedicato all’alto artigianato, espressione di quel patrimonio di bellezza e autenticità che, partito dalle botteghe rinascimentali, racchiude ancora oggi arte, cultura e tradizione. Organizzata dall’omonima Associazione, la manifestazione si svolge ogni anno a Biella e presenta l’arte artigiana dei grandi Maestri del fare nella splendida cornice dei Palazzi La Marmora e Ferrero del Piazzo, borgo storico della città, dove talento, manualità e sperimentazione creano valore culturale ed economico, tradizione e innovazione sono in perfetta sintonia. In esposizione pezzi unici della ceramica e del vetro, del tessile e della sartoria, della calzatura e dell’oreficeria, del restauro, della legatoria, della decorazione e del mosaico, della liuteria e molto altro ancora. Oggetti senza tempo, dove mano, mente e cuore si fondono.

Per tutta la durata dell’evento i visitatori possono vedere gli artigiani all’opera, conoscere i processi che danno origine alla bellezza del fatto a mano. Abilità e talenti in mostra, una risorsa per il futuro.

www.fattiadarte.it

TA-DAAN: la prima destinazione digitale dedicata all'artigianato contemporaneo dal 2020. La startup ha costruito la prima community a livello europeo dedicata all’artigianato contemporaneo attraverso un magazine digitale che conta oltre 200K followers. Facendo leva su un un network di oltre 5k artigiani, a luglio ha lanciato con successo il TA DAAN shop: un content e-commerce con una curata selezione di prodotti artigianali europei, che spaziano dagli accessori moda all’home décor. Ognuno di questi ha l’imprescindibile TA-DAAN factor: è fatto a mano, contemporaneo, cool e sostenibile. www.ta-daan.com

I sostenitori del concorso

Serapian è la storica Maison di alta pelletteria, fondata nel 1928 a Milano da Stefano Serapian. Grazie alle sue creazioni uniche, la Maison è diventata ben presto l'emblema dell'eleganza Milanese, affermandosi come una delle preferite dai membri dell'alta società italiana e internazionale. Qualità, esclusività ed attenzione ai dettagli, sono da sempre i valori che ispirano le creazioni della Maison Milanese. Una storia interamente Made in Italy, durante la quale, la Maison ha sviluppato materiali e lavorazioni d’eccellenza, divenendo espressione di un lusso discreto dedicato ai veri intenditori, coloro che apprezzano la qualità, desiderano l’autenticità e ricercano la rarità.