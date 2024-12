Sta per partire la seconda edizione della mostra “La Via dei Presepi” organizzata dal Gruppo d’Interesse IL PRESEPIO con il Patrocinio del Comune di Canegrate.

Al via la seconda edizione de "La via dei presepi"

La mostra di presepi all’aperto, creata per l’occasione dai cittadini di Canegrate, si snoderà attraverso un percorso che coprirà l’intera area del comune e sarà visitabile gratuitamente 24 ore su 24. Prenderà il via il giorno 8 Dicembre per concludersi il giorno 6 Gennaio. Vi invitiamo ad una passeggiata dall’atmosfera natalizia attraverso le vie di Canegrate per ammirare i trenta presepi esposti nei giardini o sulle finestre, realizzati artigianalmente con creatività e impegno da privati cittadini e attività commerciali del paese.

Presepi per ogni gusto

L’arte presepiale ha origini antiche: nella Mostra a cielo aperto troverete presepi per tutti i gusti, dai più semplici ai più complessi, da quelli costruiti a mano a quelli con materiali insoliti, da quelli artisti a quelli rustici. L’itinerario con le indicazioni del percorso verrà segnalato tramite apposita mappa, consultabile in digitale sulla pagina Fb del Gruppo Il Presepio, e attraverso cartelli indicativi posti nei punti di maggiore passaggio. I presepi esposti potranno essere votati.

Come si vota? Vai sulla pagina Fb del Gruppo Il Presepio, scorri le foto dei presepi partecipanti che verranno pubblicate e metti il like sul presepe che più ti piace. I vincitori verranno decretati dal voto popolare e dal voto della giuria di qualità appositamente costituita.

La premiazione dei vincitori avverrà Domenica 12 Gennaio alle ore 17 presso il Polo Culturale Catarabia – Canegrate.