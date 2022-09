Al via la rimozione dell'amianto al cimitero

A Cuggiono sono partiti i lavori per la rimozione e sostituzione della copertura, contenente amianto, dei colombari del cimitero comunale. L’intervento ha un costo complessivo di poco più di 250mila euro, finanziati per oltre 243 mila dal Pirellone.

"Gli investimenti non peseranno sulle tasche dei cittadini", assicura il sindaco

«L’intervento sulla copertura dei colombari prevede un investimento corposo che non peserà però sulle tasche dei cittadini grazie al contributo regionale ottenuto che è a fondo perduto – ha commentato il sindaco Giovanni Cucchetti – Con la bonifica dell’amianto si mette in sicurezza un ambiente a tutti noi caro. E’ importante aderire ai bandi che si presentano per ottenere risorse che ci permettono di ammodernare e sistemare il patrimonio pubblico immobiliare».

Ecco i numeri dell'operazione

La nuova copertura sarà realizzata con pannelli in lamiera d’acciaio preverniciata con interposto materassino isolante. La superficie della copertura è pari a circa 1700 metri quadrati. I lavori prevedono anche il rifacimento delle lattonerie, dei canali e pluviali, per l’adeguamento della nuova copertura; inoltre sarà installata una linea vita per le attività di manutenzione del nuovo tetto dei colombari. L’intervento era ormai necessario perché in alcuni punti la copertura presentava fenomeni di degrado a causa della vetustà del manufatto. L’analisi a cui è stata sottoposta non ha rilevato la presenza di fibre di amianto affioranti ma i bordi presentavano un principio di erosione. La relazione finale ha evidenziato che lo stato di conservazione della copertura era valutabile come scarso ed era necessario provvedere alla sua rimozione, sostituendola con altra copertura priva di materiali contenenti amianto.