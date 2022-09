Al via la "prima parte" della Festa di San Rocco, "sempre più festa di comunità".

“Che la Festa di San Rocco abbia inizio in nome della partecipazione e comunità”. Con queste parole l’Amministrazione comunale, venerdì 2 settembre, ha dato il via all’edizione 2022 della festa cittadina più attesa dell’anno. Introdotta alle 18 dal posizionamento della targa che dedica il Largo delle Scuderie ad Angelo Favini e, alle ore 18:30, dalla vera e propria apertura della Festa, presso il Cortile Nobile di Villa Visconti Borromeo Litta, con la partecipazione del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Lainate, la Festa di San Rocco continuerà anche nel prossimo weekend.

Il programma intensissimo è frutto della collaborazione tra Uffici comunali, Ilas, Delegazione commercianti, Amici di Villa Litta e tante associazioni di volontariato.

“La Festa di San Rocco è sempre più festa di comunità – dichiarano dal Comune di Lainate – E considerando che il format di evento diffuso per le vie del centro, e non solo, ha ottenuto in questi due anni un buon successo di pubblico, per l’edizione 2022 abbiamo deciso di raddoppiare, distribuendo eventi e iniziative su due fine settimana: 2-3-4 settembre e 10-11 settembre”.

L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro, stando all’aperto e godendosi il divertimento in due fine settimana ricchi di cultura.

"Se guardiamo al bene comune, insieme, può nascere qualcosa di bello, nuove idee, iniziative e... anche sviluppo" ha detto i l vicesindaco Danila Maddonini.