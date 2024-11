Prende il via la stagione di potatura degli alberi ad alto fusto a Rho che coinvolge un totale di duecento esemplari in questa prima fase. Diverse imprese saranno coinvolte nelle prossime settimane.

Al via la potatura per duecento alberi a Rho

Si parte oggi, 21 novembre, con otto piante nell’area del Molinello Play Village. Lunedì 25 novembre ci si sposterà in via dei Fontanili, dove sono interessate ben 142 piante.

Nel corso della prossima settimana verranno potati sette alberi in via del Majno e altri sette nel parcheggio di via Vidiserti. Quindi altri 22 in via Grigna e 14 all’ex centro civico di via Statuto.

Il commento dell'assessore Giro