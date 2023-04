Al via la diciannovesima edizione di Bimbimbici

Domenica 7 maggio alle 13:45, in piazza Castello a Abbiategrasso, per la diciannovesima volta FIAB Abbiategrasso AbbiateinBici organizza Bimbimbici, pedalata i per bambini della scuola primaria (6-11 anni) accompagnati dai genitori, con lo scopo di promuovere l’uso quotidiano e turistico della bicicletta.

Il 7 maggio torna Bimbimbici

Il percorso di una decina di km in totale, che si svolgerà in totale sicurezza grazie alla collaborazione con la Polizia Locale di Abbiategrasso, attraverserà la campagna su strade secondarie poco trafficate per raggiungere l'Azienda Agricola San Donato, dove verrà offerta una piccola merenda, con giochi e l'estrazione di premi utili per la bicicletta.

Bimbimbici vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare percorsi ciclabili sicuri in città per incentivare gli spostamenti quotidiani in bicicletta in ambito urbano, diminuendo il traffico veicolare e migliorando la qualità dell'ambiente."