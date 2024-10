Partita la campagna antinfluenzale dell'Asst Ovest Milanese con le vaccinazioni dedicate ad anziani e soggetti fragili.

Al via la campagna antinfluenzale dell'Asst Ovest Milanese

Con l’avvicinarsi dell’inverno, inevitabilmente dobbiamo prepararci ad affrontare una nuova ondata influenzale. L’influenza rappresenta un importante problema di sanità pubblica a causa della sua elevata diffusibilità, contagiosità e variabilità antigenica comportando un importante dispendio di risorse sanitarie per visite mediche, farmaci, ospedalizzazioni e complicanze

L’Australia, con le sue stagioni invertite preannuncia l’andamento epidemico dell’influenza, mostrando tendenze che spesso si ripetono anche nel nostro emisfero.

I dati provenienti dall’Australia, che ha già attraversato il picco influenzale, ci danno un’idea di cosa aspettarci in Italia nei prossimi mesi evidenziando uno scenario rappresentato da un picco iniziale significativo, seguito da un lento declino.

La vaccinazione antinfluenzale è la difesa più efficace contro la diffusione dell'influenza e le sue complicanze.

Vaccinandosi si fa diminuire la circolazione del virus e quindi il numero delle persone che possono infettarsi, proteggendo così anche chi è gravemente immunodepresso. Vaccinarsi, quindi, non è solo una scelta personale, ma un atto di responsabilità verso chi ci vive accanto.

Per chi è raccomandata e gratuita

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per diverse categorie a rischio, che comprendono:

∙ Cittadini di età pari o superiore a 60 anni

∙ Donne in qualsiasi trimestre della gravidanza

∙ Cittadini affetti da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze da influenza:

∙ Familiari e contatti di persone ad alto rischio di complicanze ∙ Lavoratori a rischio, come insegnanti, personale sanitario e forze dell'ordine.

Così come indicato nella nota “Campagna Vaccinale Antinfluenzale 2024/2025 in Regione Lombardia”, sul territorio della ASST Ovest Milanese saranno proposti nel primo fine settimana di ottobre (5-6 ottobre 2024) alcuni “Open day” vaccinali.

Gli open day e i luoghi delle vaccinazioni

Gli Open day verranno organizzati dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o le Case di Comunità di:

∙ Casa di Comunità di Legnano – via Canazza, 1

∙ Casa di Comunità di Magenta – Via Al Donatore di Sangue, 50 ∙ Casa di Comunità di Abbiategrasso – P.zza Mussi, 1

∙ Casa di Comunità di Cuggiono – Via Rossetti, 3

Le medesime attività verranno replicate nelle giornate del 26 e 27 ottobre, 09 e 10 novembre e 23 e 24 novembre.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

∙ chiedi al tuo medico/pediatra o al tuo farmacista

∙ a partire dal 01/10/2024 prenota un appuntamento su www.prenotasalute.regione.lombardia.it/sito

∙ A partire dal 04/11/2024 la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta gratuitamente a tutta la popolazione, indipendentemente da età o condizioni di rischio.