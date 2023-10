Si è alzato il sipario sulla 540esima Fiera Agricola di Abbiategrasso. La città sarà in festa per tre giorni oggi, sabato 14 ottobre 2023, domenica e lunedì. Teatro della manifestazione il maestoso Castello Visconteo e le vie e piazze del centro storico.

Al via la 540esima Fiera Agricola di Abbiategrasso

Si è alzato il sipario sulla 540esima Fiera Agricola di Abbiategrasso. La città sarà in festa per tre giorni oggi, sabato 14 ottobre 2023, domenica e lunedì. Teatro della manifestazione il maestoso Castello Visconteo e le vie e piazze del centro storico.

Questa mattina, sabato 14 ottobre, taglio del nastro e inizio dei numerosi eventi che si snoderanno per la città. Al fianco del sindaco Cesare Nai c’erano numerose personalità politiche, tra cui l’onorevole Umberto Maerna, l’europarlamentare Silvia Sardone, la consigliera regionale Silvia Scurati e diversi amministratori locali.

“Faremo vivere il nostro centro storico – ha ribadito l’assessore agli Eventi fieristici Valter Bertani – Questa formula è risultata la soluzione vincente nel 2022, quest’anno si replica. Una parte del Castello sarà dedicata ai vini, con degustazioni , banchi d’assaggio con i produttori , bottega agricola e serata champagne, dal nome Abbiate Vino, in più nel cortile delle storica struttura il farm food cibo delle cascine e birre artigianali”.

I mezzi agricoli saranno posizionati nella zona dell'Allea, mentre nelle vie cittadine del centro presenza di artigiani, produttori agricoli ed esposizione di autovetture. Nelle piazze Vittorio Veneto e Cavour, il luna park che si tratterrà fino al termine della manifestazione. Oggi, sabato, alle 20 verranno svelate le creazioni della Mostra Concorso Vetrine . Il tema suggerito e non obbligatorio, come già si è già avuto modo di esplicitare precedentemente, è la celebrazione di Franco Moschino, stilista di fama mondiale nostro concittadino, di cui ricorre il trentennale della scomparsa nel 2024. Confcommercio Abbiategrasso sta collaborando attivamente con l’associazione culturale Iniziativa Donna che, nel 2024, proporrà un’importante mostra e un ciclo di eventi in diverse location cittadine per onorare questo genio indiscusso della moda.

Durante il weekend si potrà gustare cibo e bevande tra quelle proposte dallo Street Food nel parco di Villa Sanchioli.

Per conoscere in maniera dettagliata il programma della Fiera Agricola 2023 è possibile visitare il sito del Comune nell’apposita area dedicata https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/aree-tematiche/fiera-agricola-2023.html