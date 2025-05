Prende il via con maggio a in "Casa famiglia" a Inveruno la 31esima edizione di "Maggior senior 2025".

Al via in "Casa famiglia" la trentunesima edizione di "Maggior senior 2025"

“La vita è un’enorme tela. Rovescia su di essa i colori che puoi” - è questa famosa frase dell’attore e cantante americano divenuto famoso negli anni ‘50 interpretando musical e film comici, oltre che grande filantropo e animatore Unicef - a far da cornice alla 31esima edizione del ‘Maggior Senior 2025’, l’ormai consolidato appuntamento che nel corso degli anni è diventato patrimonio non solo della Casa Famiglia ‘E.Azzalin’ ma di tutta la Comunità inverunese.

“Abbiamo scelto, non a caso, il tema dell’arte e della creatività come filo conduttore dell’intera rassegna come motore che accende la Vita” spiega la coordinatrice Daria Chiodini.

“E’ un valore centrale nelle attività che portiamo avanti tutti i giorni con i nostri Residenti, così come è direttamente collegato al ‘Progetto Vita’ che da sempre rappresenta la bussola nel percorso quotidiano del Gruppo Sodalitas”.

La vita collegata all'arte

Il tema della Vita collegata all’arte declinata a 360 gradi connoterà questo intenso mese di iniziative con proposte di ogni genere a partire dalla rassegna itinerante ‘Vivere l’arte: la Persona oltre la malattia’ che ha dato il là con la sua inaugurazione di ieri pomeriggio, ufficialmente al Maggio Senior. Realizzata, in occasione della XXXI Giornata Mondiale dell’Alzheimer, ha visto coinvolte le RSA Casa Famiglia di Fondazione Mantovani, Gruppo Sodalitas, Opera Pia Castiglioni, Project Life.

Tra i momenti più sentiti i due appuntamenti dedicati alla Festa della Mamma a partire da mercoledì 7 Maggio alle 15 con la ‘Festa della Mamma in Musica’ con il ‘Coro per Cantare’ ma soprattutto con il pranzo di domenica 11 in Casa Famiglia a mezzogiorno.

Merita una sottolineatura l’incontro intergenerazionale con gli studenti delle classi terze e quinte dell’Istituto Superiore Lombardini di lunedì 19 Maggio in cui si tratterà appunto de ‘La Persona al centro…. A qualsiasi età”.

L'appuntamento del 20 maggio

Questa positiva ‘contaminazione’ tra generazioni proseguirà martedì 20 maggio con i bimbi del Nido “Don Sacchi” con l’iniziativa ‘Musichi-amo insieme’.

Quest’anno ci sarà anche un’uscita sul territorio con la visita alla Villa Verganti Veronesi di giovedì 22 maggio. Un autentico gioiello architettonico lombardo, circondato da un armonioso e vasto parco con essenze secolari.

Quindi, la ‘Festa dei Compleanni ...in Musica’ di martedì 27 Maggio, a confermare una volta di più il senso di casa e di famiglia di cui l’Azzalin è sempre custode.

Si chiuderà con la consueta premiazione dei Residenti che si sono contraddistinti nei tornei di primavera e nella Tombolata fissata per giovedì 29 Maggio e che animerà il ‘Pomeriggio in Famiglia’ a partire dalle 15,30.

“Questo ‘Maggio Senior’ è prima di tutto un inno alla vita che merita di essere vissuta al meglio in ogni suo momento – conclude Chiodini – le tante proposte vogliono confermare come la nostra Casa Famiglia sia un luogo d’incontro e di scambio con tutto il territorio e le sue diverse realtà”.