Al via il Progetto Ci sto Affare Fatica edizione 2023 a Lainate

Ha preso il via questa mattina, lunedì 26 giugno, il Progetto Ci sto Affare Fatica edizione 2023 con due squadre di ragazzi!

A coordinare e gestire l’iniziava - promossa dall’Assessorato ai Giovani - che vuole avvicinare le generazioni, insegnare il valore della fatica, ma anche ritrovare la dimensione del gruppo e la cura e tutela dei beni e spazi comuni, la Cooperativa sociale Serena di Lainate che nelle scorse settimane aveva avviato la chiamata a tutti i giovani e giovanissimi lainatesi.

“Oggi hanno iniziato l’attività 20 ragazzi coinvolti (10 per ciascun gruppo) e la settimana prossima ne avremo altri 20 – spiegano dalla coopertiva - Anche quest’anno hanno risposto prontamente al progetto molti ragazzi (abbiamo dovuto attivare anche una lista di attesa)”.

I cantieri individuati quest’anno dall’Amministrazione comunale sono:

- Per questa settimana e anche la prossima il parco di Villa Litta con le panchine da sistemare (una trentina in tutto)

- Le cancellate della scuola Primaria di via Litta questa settimana

- Le cancellate della scuola di via Sicilia a Grancia (plesso Cairoli di Barbaiana) per settimana prossima.

“Dopo il successo della prima edizione – commenta l’assessore ai Giovani Giacomo Di Foggia – quest’anno abbiamo esteso la proposta, riuscendo a formate 4 squadre di ragazzi. Un ringraziamento particolare ai volontari ‘senior’ dell’associazione Ape Operosa per la disponibilità a supportare con le loro conoscenze e capacità i nostri ragazzi. Sono loro trasmettere competenze tecniche e artigianali ai ragazzi, alle coordinatrici dei gruppi che lavorano sulle relazioni, e anche ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa. Da loro infatti i ragazzi potranno spendere i ‘ticket’ che riceveranno a fine settimana come riconoscimento simbolico del valore del loro tempo messo a disposizione della comunità. Ci terrei a sottolineare che abbiamo messo nelle mani di questi ragazzi un bene prezioso come la Villa e il Suo parco che loro contribuiranno a rendere più bello”.

“Un primo giorno molto positivo – aggiungono dalla Cooperativa - I ragazzi sono attivi, motivati e collaborativi fra loro e verso le mansioni proposte. In una parola: grandi! Un entusiasmo condiviso dall’Ape Operosa sempre presente e pronta ad aiutarci. Buon lavoro a tutti!.