Al via il Distretto del Commercio di Sedriano, Arluno e Vittuone

È ufficialmente nato, dopo mesi di lavoro insieme da parte delle tre Amministrazioni comunali coinvolte, il Distretto del Commercio. Ad annunciarlo è il sindaco di Sedriano Marco Re: «Negli ultimi mesi si sono svolti incontri tra le Amministrazioni comunali di Sedriano, Arluno e Vittuone, per dare vita a un Distretto del Commercio che comprenda questi tre comuni». Le riunioni, i confronti e il lavoro realizzato in questi mesi si è ora concretizzato e arrivato a compimento.

I vantaggi

Il Distretto è possibile per un territorio di minimo 15mila abitanti: da qui l'dea di coordinarsi tra i tre Comuni del territorio, per raggiungere questo obiettivo condiviso a vantaggio di tutti. Varie sono infatti le possibilità legate a questo tipo di iniziativa. «Il Distretto del Commercio consente di sviluppare azioni per valorizzare il commercio locale e di partecipare a bandi regionali e reperire risorse: sia per migliorare i servizi pubblici nelle zone commerciali, come ad esempio nuovi parcheggi, arredo urbano, strumenti di promozione della rete locale del commercio, eccetera, sia per consentire agli operatori commerciali di acquisire finanziamenti, per investimenti nella propria attività e altro ancora», spiega il primo cittadino di Sedriano.

L'accordo tra le Amministrazioni

«Il solo fatto di essere inseriti in un Distretto del Commercio consente agli operatori di ottenere maggiori punteggi nella partecipazione a diversi bandi regionali – afferma Marco Re - La conduzione del costituendo Distretto vedrà una interlocuzione costante con gli operatori commerciali e con Confcommercio, che ha una sede operativa in Magenta».

Dopo l’accordo siglato nei giorni scorsi tra il sindaco Marco Re, l'assessore al Commercio Valentina Ceccarelli, che porterà avanti l'iniziativa per Sedriano, il sindaco di Vittuone Laura Bonfadini, il sindaco di Arluno Alfio Colombo e l'assessore al Commercio di Arluno Pina Corvino, giovedì sera è stato effettuato un altro passaggio che aggiunge un ulteriore tassello per la concretizzazione di questa nuova realtà: nella seduta di Consiglio comunale di Sedriano sono infatti state appostate le risorse per l'avvio di questa iniziativa.