Al via il corso di comunicazione digitale per i giovani

Si sono aperte a Bollate le iscrizioni per il Corso base di comunicazione digitale dedicato ai giovani dai 18 ai 30 anni.

Al via il corso di comunicazione digitale

Al via le iscrizioni per il Corso base di comunicazione digitale inserito nel progetto Lombardia dei giovani "Giovani Ambizioni” promosso da Regione Lombardia e ANCI. Il corso è realizzato da Laboratorium - Comunicare da Dio e organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bollate.

L’iniziativa pensata per migliorare le conoscenze digitali di chi si avvicina al mondo del lavoro, è riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni. Si terrà nelle seguenti date: 26 maggio, 2 e 9 giugno dalle ore 15 alle 19; il 13 giugno ci sarà l’All Day che durerà tutto il giorno.

Il commento dell'assessore

La sede del corso è l’oratorio san Filippo Neri in piazza san Martino a Bollate.

“Si tratta di un’occasione in più – dice Ida De Flaviis, Assessore alle politiche educative – per i giovani che desiderano approfondire le loro conoscenze digitali. I nostri ragazzi, infatti, vivono con i telefonini in mano ma conoscono poco delle opportunità, anche professionali, che la digitalizzazione offre. Obiettivo del corso è renderli più consapevoli e professionalemtne più preparati”.

Per prenotazioni scrivere a: catechesi.sanmartino@gmail.com