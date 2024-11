Con la consegna delle aree, lunedì 25 novembre 2024, comincerà l’allestimento del cantiere negli spazi della piscina di viale Gorizia a Legnano.

Al via il cantiere per la piscina di Legnano

Techne SpA, soggetto capofila dell’ATI aggiudicataria del progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio, sarà impegnata nelle opere propedeutiche all’avvio dei lavori. L’ATI è composta da Techne SpA e Myrtha Pools in qualità di soggetti realizzatori, Aquamore (soggetto gestore) e BCC Leasing (soggetto finanziatore). Progettisti dell’Opera sono Studio28architettura e Tekn&co. Il termine dei lavori, in base alle scadenze dettate dal PNRR, è stabilito nella prima parte del 2026. I lavori non interromperanno l’attività natatoria nella vasca olimpionica.

L’impianto natatorio sarà uno degli argomenti all’ordine del giorno nella commissione Sport presieduta da Letterio Munafò in programma mercoledì 27 novembre.