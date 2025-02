A partire dal 17 febbraio 2025 il Gruppo CAP che gestisce il sistema idrico anche a Bollate, aprirà il cantiere per i lavori, che partiranno nei giorni successivi, di interconnessione della rete tra i comuni di Cornaredo, Rho, Pero, Arese e Bollate.

Al via il cantiere per collegare la rete idrica di Bollate, Rho e Cornaredo

Nel comune di Bollate, le vie interessate dall’intervento saranno le seguenti: via IV Novembre, Nenni, Oberdan, Monte Cengio, Lorenzini, Pellico e Friuli-Venezia Giulia.

Durante i lavori verranno posate nuove tubazioni, con un intervento in contemporanea di due squadre. La prima aprirà il cantiere da via Friuli Venezia Giulia; la seconda da via IV Novembre. Proseguiranno, nel primo caso, lungo via Lorenzini, Silvio Pellico e Oberdan; nel secondo caso, lungo via Nenni e Monte Cengio, incontrandosi in via Oberdan.

I lavori sono stati organizzati da CAP in modo da ridurre al minimo i disagi per i cittadini e per la viabilità.

Che tipo di intervento si tratta

L’intervento fa parte del più grande progetto di CAP della Dorsale del Nord Milano, che prevede la realizzazione, nel territorio di Cornaredo, di una Centrale all’avanguardia da dove partirà una dorsale idrica di 19 km, realizzata grazie al collegamento fra gli acquedotti comunali, a servizio di molti Comuni del Nord Milano. Per maggiori info sul progetto della dorsale, vai al link: https://www.gruppocap.it/it/sviluppo-e-sostenibilita/impegno-con-gli-stakeholder/grandi-progetti/dorsale-del-nord-milano

Per maggiori informazioni o segnalazioni, scrivere a comunicazione.cantieri@gruppocap.it.I tecnici di Gruppo CAP sono a disposizione dei cittadini per fornire tutti i dettagli.