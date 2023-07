Al via i lavori per nuova illuminazione

Anche Cusago punta ad una illuminazione sostenibile. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori, da parte di Enel, relativi alla riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica di tutto il territorio che comprende: lavori di adeguamento degli impianti, sostituzione dei quadri elettrici, ammodernamento della rete elettrica con la sostituzione di corpi illuminanti a led.

Riduzione costi energetici

Un’azione per ridurre i costi energetici, dopo l’impatto dovuto al rincaro dopo l’inizio della guerra in Ucraina. II significativo risparmio energetico che questo progetto porta con sé permetterà di finanziare l'importo totale di 2 milioni e 877mila euro spalmando detto importo sulle bollette energetiche comunali dei prossimi nove anni. La durata dei lavori è prevista in 6/7 mesi.

Al termine di questo intervento il Comune avrà un ‘illuminazione nuova , moderna e con proiettori led.