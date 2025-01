Al via i lavori per la velostazione

Cominceranno giovedì 23 gennaio i lavori per la realizzazione della velostazione nell’ex magazzino ferroviario di Legnano.

Via al cantiere per la velostazione di Legnano

La velostazione, struttura già prevista in progetti e piani del territorio, tra cui il Piano della mobilità ciclistica dell’Altomilanese datato 2011, rientra nel progetto "L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile”, all’interno del “Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro” ( volto a consentire e incentivare l’uso della bicicletta da parte dei pendolari e favorire l’interscambio modale treno-bici), e si realizza grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di otto anni che l’Amministrazione comunale ha stipulato lo scorso ottobre con Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani.

"Una struttura molto attesa in città"

L’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi dichiara:

"In attesa di ricevere le informazioni che abbiamo richiesto a Rfi riguardo lo stato della stazione, in particolare sul ripristino delle porte della sala d’attesa pesantemente vandalizzate qualche settimana fa, la scorsa settimana abbiamo ottenuto le ultime autorizzazioni per l’intervento della velostazione. Possiamo così finalmente partire con i lavori per una struttura molto attesa in città, vista l’assenza, da diversi anni a questa parte, di un deposito per le biciclette attrezzato e coperto in stazione. In un anno che vedrà l’implementazione della rete ciclabile e di strutture a servizio dei ciclisti, la velostazione rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità sostenibile: la disponibilità di un deposito chiuso e protetto non solo riqualifica e fa rivivere una porzione storica degli edifici, ma può anche aver l’effetto di convincere molti pendolari che prendono il treno a preferire la bicicletta per raggiungere la stazione".

Potrebbe essere pronta entro fine aprile

I lavori, che si stima possano terminare entro la fine di aprile, consistono in interventi edili (consolidamenti lignei, pulitura delle superfici, rifacimento del massetto e della pavimentazione, scavi per i collegamenti elettrici), impiantistici e di realizzazione delle pareti in lamiera forata e vetro.

La velostazione, che sarà collocata nel porticato dell’ex magazzino ferroviario, avrà un accesso dotato di apposito sistema di apertura che permetterà l’ingresso agli autorizzati senza bisogno di custodia e sarà dotata di 96 stalli per biciclette a due piani e 12 a un piano, con possibilità di ricarica per bici elettriche, oltre a una colonnina di manutenzione bici.

Il quadro economico complessivo dell’intervento è di circa 179.600 euro, di cui oltre 35mila euro finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Nella foto di copertina: ecco come apparirà la struttura