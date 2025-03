Oggi mercoledì 19 marzo 2025 si è tenuta l'apertura del cantiere della nuova piscina comunale al Centro sportivo comunale D. Ancilotto (piazza dello Sport) ad Arese.

Al via i lavori per la nuova piscina comunale

“L'attesa è stata lunga e ora, espletate le varie formalità amministrative, è proprio arrivato il momento della posa della prima pietra” - dichiara soddisfatto il Sindaco Luca Nuvoli. “Oggi diamo ufficialmente il via ai lavori di costruzione della nuova piscina comunale, un'opera di cui si parla da tempo e che diventerà un luogo per gli amanti dello sport, ma anche punto di riferimento per il benessere della comunità, dai piccoli che impareranno a nuotare qui, ma anche per gli adulti e gli anziani che avranno una ulteriore occasione di svago in città. Questo progetto è frutto di un impegno costante e di una visione condivisa che parte da lontano, dal percorso avviato dalla precedente Giunta Palestra, e di cui noi oggi raccogliamo il testimone. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo, dai tecnici del Comune ai progettisti, ma anche ai tanti cittadini che credono in questo progetto che diventerà ulteriore motivo di orgoglio per Arese. Un'opera del valore di oltre 8 milioni di euro di opera, che porterà alla realizzazione del nuovo impianto natatorio con piscina coperta, alla demolizione dell'attuale impianto con rifunzionalizzazione della vasca esistente per uso stagionale, alla realizzazione di due nuovi campi da tennis. Oggi, con orgoglio ed entusiasmo, parte ufficialmente il cantiere di quest'opera tanto attesa che finalmente diventa realtà” - ha concluso il primo cittadino.

I lotti che verranno realizzati

La ditta a cui sono state affidate le opere è FIDEA Srl di Roma. I lavori si svolgeranno in successione fra di loro e interesseranno i seguenti tre lotti, nell’ordine in cui vengono elencati:

LOTTO 1: realizzazione di due nuovi campi da tennis di cui uno coperto con struttura tensostatica e uno all’aperto con manti in sintetico

Il primo lotto prevede la realizzazione di due nuovi campi da tennis, localizzati in un’area che attualmente è caratterizzata da prato in erba naturale. L’area è localizzata a nord-est rispetto l’ingresso principale al centro sportivo dove, allo stato attuale, sono presenti due campi tennis all’aperto e due campi tennis coperti da una struttura pressostatica.

Il progetto prevede pertanto la realizzazione di:

n.1 campo tennis outdoor

n.1 campo tennis indoor

In prossimità del campo outdoor, che sarà completo di recinzione perimetrale h. 2.50 mt su cordolo perimetrale in cemento armato e impianto di illuminazione su pali, sarà realizzata una nuova tensostruttura per il campo tennis indoor, caratterizzato da travi ad arco in legno lamellare e telo di chiusura in PVC a doppia membrana, completo dell’impiantistica di illuminazione e impianto di riscaldamento.

Tutte le realizzazioni seguiranno gli standard dettati dalle norme di settore, CONI e UNISPORT, e DMI 18/03/96 e s.m.i.

Durata stimata lavori primo lotto: 5 mesi

LOTTO 2: realizzazione del nuovo impianto natatorio con piscina coperta

Il secondo lotto prevede la realizzazione della nuova piscina coperta e di tutto l’impianto natatorio annesso, previa demolizione di due campi tennis (di cui uno in totale stato di abbandono) e della tensostruttura dedicata all’attività di ginnastica artistica, attualmente esistenti nell’area di nuova realizzazione.

L’ingresso principale della nuova struttura sarà caratterizzato da una nuova pensilina esterna che porta alla bussola d’ingresso, che immette nella nuova hall, dalla quale si potranno raggiungere gli spogliatoi a servizio della piscina e i locali dedicati ai visitatori e/o accompagnatori.

L’ambiente vasca ospiterà due vasche per l’attività natatoria: una vasca nuoto lunga 25 metri e larga 12,50 con profondità minima 1,35 m e massima 1,80 m e una vasca acquaticità lunga 12,5 metri e larga 8,00 m con profondità 1,20 metri.

Entrambe le vasche sono previste in opera con bordo sfioro alla finlandese sui quattro lati con griglia in pvc;

il rivestimento del fondo e delle pareti della vasca è in piastrelle, adeguatamente impermeabilizzato.

Al piano interrato dell’edificio, si prevede l’installazione di una parte degli impianti meccanici e dell’intero impianto di trattamento acqua, sia della piscina coperta, sia di quella stagionale esterna (realizzata nel LOTTO nr 3).

Ogni spogliatoio sarà dotato dei servizi igienici e del locale docce, e all’uscita di essi si potrà accedere alle vasche attraverso un percorso obbligato verso il presidio sanitario, con vaschetta lavapiedi e tornello per il rientro negli spogliatoi.

Gli spettatori e/o accompagnatori potranno assistere all’attività svolta dai bagnanti grazie alle ampie vetrate con sedute lungo il perimetro esterno.

La copertura dell’ambiente vasca avrà solaio travi strutturali a vista in legno lamellare.

Durata stimata lavori secondo lotto: circa 1 anno e mezzo

LOTTO 3: demolizione dell’attuale impianto natatorio coperto e rifunzionalizzazione della vasca esistente per utilizzo stagionale

Il terzo lotto prevede la demolizione dell’attuale impianto natatorio, con la conservazione della sola vasca nuoto esistente che sarà oggetto di rifunzionalizzazione. Saranno invece dismessi sia la vasca acquaticità esterna, sia i locali tecnici seminterrati preesistenti.

La vasca nuoto principale sarà quindi convertita per uso estivo e sarà accompagnata da una nuova vasca di acquaticità per i più piccoli.

Saranno presenti differenti profondità per la vasca primaria, in funzione delle attività che vi si potranno svolgere e sarà presente un’area dotata di sedute idromassaggio.

Il tutto sarà circondato da un ampio solarium esterno, totalmente rinnovato e caratterizzato da un manto in erba naturale.

Durata stimata lavori terzo lotto: circa 1 anno

Questi sono indicativamente i lavori che andremo a eseguire e che potranno essere soggetti, per quanto consentito dalla normativa e da valutazioni tecniche, a variazioni in corso d'opera per andare incontro ai bisogni emersi.

in foto il Sindaco Luca Nuvoli, la consigliera regionale Michela Palestra (ex Sindaca), l'Assessora al Bilancio Paola Pandolfi, il Presidente di SG.Sport Stefano Colantuono, architetti, geometri e tecnici del Settore Lavori pubblici.