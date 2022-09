Al via gli eventi de "L'Italia che vola" per i campioni del ciclismo

A Parabiago domenica 18 settembre ci sarà l’evento «L’Italia che Vola», manifestazione che celebrerà i successi maturati nel ciclismo da parte dei campioni Giuseppe Saronni e Libero Ferrario.

Una festa dedicata alla coppiata vincente

Una giornata di festa quella in programma per domani, domenica 18 settembre, a Parabiago, città che ospiterà un programma molto ricco per celebrare il quarantesimo anniversario della vittoria di Giuseppe Saronni a Goodwood nel 1982 e inaugurare l’anno del Centenario dalla vittoria di Libero Ferrario a Zurigo nel 1923. Ferrario vinse in volata dimostrando caparbietà e determinazione, oltre a talento da vero campione. A partire dalle 14.30 al campo sportivo Libero Ferrario l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Comitato Organizzativo Centenario Libero Ferrario, promuoverà una serie di iniziative importanti che coinvolgeranno il campione Giuseppe Saronni, oltre a personalità del mondo dello sport e del giornalismo sportivo.

Previsti diversi momenti all'insegna della storia

Il via alla giornata di festa verrà dato dall’annullo filatelico dedicato a Giuseppe Saronni che, con un gesto di ufficialità, aprirà insieme al sindaco Raffaele Cucchi, il gazebo celebrativo di Poste Italiane. Presso il gazebo sarà possibile ricevere la cartolina appositamente pensata per ricordare il momento della vittoria di Saronni e il relativo annullo filatelico in ricordo dei 40 anni da Goodwood. A seguire ci sarà la presentazione del libro «L’Italia che vola», che racconta le strepitose vittorie dei due concittadini e campioni del mondo di ciclismo: Giuseppe Saronni e Libero Ferrario. Si tratta di un’edizione pensata appositamente dall’Amministrazione comunale, e dal Comitato del Centenario, per queste due ricorrenze sportive. Autori due firme importanti dell’editoria sportiva e due grandi giornalisti sportivi della Gazzetta dello Sport: Marco Pastonesi e Claudio Gregori, anch’essi presenti.

Taglio del nastro per la nuova area del centro sportivo

Alle 15.45 ci sarà quindi il taglio del nastro della parte nuova campo sportivo Libero Ferrario. Al termine di quest’ultimo spazio all’inaugurazione e avvio della Festa dello Sport con le associazioni sportive. Un appuntamento che quest’anno si accredita un palcoscenico d’eccezione che le vedrà impegnate nel proporre attività e spettacoli di alto livello. La festa proseguirà fino a sera e sarà occasione per conoscere le attività sportive che inizieranno a partire dall’autunno.