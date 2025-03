Appuntamento sabato 22 marzo a Legnano per l'inizio della seconda edizione di "La cultura della pace in un mondo di guerre".

Al via da sabato la rassegna "La cultura della pace in un mondo di guerre"

Comincia dall’Argentina il percorso della seconda edizione del ciclo “La cultura della Pace in un mondo di guerre” organizzato dall’amministrazione comunale. Sabato 22 marzo 2025 alle 17 a Palazzo Leone da Perego saranno diversi gli interventi e i contributi per fare un ritratto dell’Argentina, il Paese dell’America latina più affine all’Italia, un Paese che ha vissuto l’immigrazione di diversi popoli, quindi la contaminazione delle loro culture, i conflitti interni e la violazione dei diritti umani figli della dittatura militare sino alla condizione attuale, evidenziata dalla condizione femminile, ma anche attraverso le sue espressioni più tipiche, dal tango alla cucina.

La testimonianza di Carlo Motta

A portare le loro testimonianza Carlo Motta, il cuggionese che nel 2024 ha percorso l’Argentina lungo le strade dell’emigrazione italiana con un modello di bicicletta in legno; Roberto Olgiati che presenterà la bicicletta del viaggio, Ylenia de Riccardi ed Eleonora Vita, due referenti di Nunca mas, il progetto per un’educazione alla pace e alla memoria in Argentina. La seconda parte dell’incontro sarà incentrato sul tango con l’intervento di Sabatino Alfonso Annecchiarico, scrittore, docente a contratto di Storia e Cultura delle Americhe presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Le esecuzioni musicali saranno di Marco Toma (chitarra e voce) e di Antonio Davì al pianoforte.

Concluderà il pomeriggio un aperitivo argentino. L’ingresso è libero.