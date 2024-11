A partire da oggi, 12 novembre 2024, la società Engineering 2K Spa, per conto di Segro Italy - Ex Vailog Srl, interverrà in via Buonarroti a Rho.

Al via da oggi a Rho i lavori in via Buonarroti

Verrà realizzato un attraversamento ciclo-pedonale protetto per collegare la pista ciclabile di Fiera Milano con una nuova pista ciclabile, che è inserita nel comparto ATU 9.

L’area di cantiere verrà delimitata istituendo lungo il tratto di via Buonarroti interessato dalle opere un senso unico alternato. Il passaggio dei veicoli sarà regolato da un impianto semaforico. I lavori dureranno circa un mese.