Si aprirà dalle 9 di lunedì 24 luglio la finestra di presentazione delle domande per il «bonus comunale – centri estivi 2023» del Comune di Magenta, contributo economico una tantum destinato al sostegno ai nuclei con figli minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi per l’estate 2023.

Al via da lunedì le domande per il bonus centri estivi

«Per il Comune di Magenta il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, assegna poco più di 24 mila e 600 euro per l’organizzazione dei centri estivi; la nostra Amministrazione anche quest’anno ha deciso di destinare questo bonus non alle realtà che con il Comune hanno organizzato le attività ma alle famiglie sulla base dell’Isee e del numero di figli partecipanti ai centri estivi - spiega l’assessore alle Politiche per la Famiglia Mariarosa Cuciniello - Con questi fondi crediamo di poter restituire, sotto forma di rimborso, a buona parte delle famiglie parte della quota spesa per mandare i propri figli ai centri estivi comunali».

La precisazione dell'assessore

L’esponente dell’Esecutivo magentino ha inoltre ricordato che «è ancora aperto l’elenco di operatori che propongono centri estivi per minori». In merito all’elenco comunale, l’assessore ha ricordato: «Una cosa importante: solo le famiglie che hanno fatto frequentare ai minori i centri estivi presenti nell’elenco comunale potranno fare domanda per il bonus comunale secondo le specifiche».

La domanda per accedere al bonus può essere presentata entro le ore 18 del 16 settembre esclusivamente tramite l’apposito modulo di richiesta online accedendo al sito del Comune nella sezione servizi e pagamenti online.