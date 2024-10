Al via a Vittuone il cantiere per la nuova Casa di comunità

"È con grande piacere che oggi sono qui con le Autorità per l’ inaugurazione dei lavori per la Casa di Comunità di Vittuone. Il lavoro e il coordinamento con i Sindaci di Arluno, Casorezzo, Ossona, Santo Stefano Ticino e Sedriano hanno portato alla riuscita del progetto . Tutti hanno riconosciuto la posizione strategica di Vittuone per la centralità e per i trasporti , requisito imprescindibile per offrire un servizio così complesso a un ampio bacino di utenza. Le Case di Comunità sono strutture sanitarie, promotrici di un modello d' intervento multidisciplinare per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria e saranno il luogo dove trovare risposte adeguate alle diverse esigenze in tema di salute e coordinare tutti i servizi offerti sul territorio".