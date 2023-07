Al via a fine mese i lavori per la nuova pavimentazione dell'asilo nido

Inizieranno il 29 luglio, primo giorno utile dopo la fine delle attività, i lavori di installazione della nuova pavimentazione nelle aule dell’asilo nido comunale “Il Ciliegio” di Bareggio.

L’intervento sarà svolto dall’impresa Leonardo Foglieni di Pognano (BG) per l’importo complessivo di 93.480 euro.

“Rispetto a quanto previsto l’anno scorso – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro – siamo riusciti a reperire più fondi e ad ampliare il progetto. A seguito di sopralluoghi effettuati, infatti, è emersa la necessità di intervenire in tutte le aule e non solo in quelle inizialmente preventivate”. Il termine dei lavori è previsto per il 4 settembre, con le attività che riprenderanno il giorno 11. “In quella settimana – conclude l’assessore Gambadoro – le aule verranno rese agibili per l’inizio del nuovo anno, posticipato di una settimana proprio per permettere l’esecuzione di questi lavori”.