Al servizio delle famiglie bisognose della città

Grande successo e partecipazione per l’edizione 2024 della Colletta Alimentare che ha visto, nella giornata di sabato, numerosi volontari, 155mila in tutta Italia, all’esterno dei supermercati per raccogliere le donazioni di cibo. volontari. Più di 5 milioni di donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere 7.900 tonnellate di cibo, in tutta Italia, da destinare alle persone in difficoltà.

Numeri da record nel Rhodense 884 voontari e 34.192 chili di generi alimentari raccolti

I prodotti donati saranno distribuiti nelle prossime settimane alle 7.632 organizzazioni partner territoriali, tra mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centri d’ascolto, raggiungendo così 1,8 milioni di persone in difficoltà. Per quanto riguarda la zona del rhodense, anche quest’anno numeri da record, 884 volontari coinvolti su 25 Supermercati di Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Vanzago, Pogliano, Pregnana e Settimo Milanese hanno raccolto complessivamente 34.192 chili di cibo con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente.

Solamente nella città di Rho raccolti 10.989 chili di cibo

Per quanto riguarda, invece, nello specifico i dati della città di Rho sono stati raccolti in 7 punti vendita della grande distribuzione 10.989 chili di generi alimentari.