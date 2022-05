Al Raduno nazionale dei Bersaglieri di Cuneo anche la Fanfara di Magenta

I festeggiamenti

Il gruppo di Bersaglieri di Magenta ha sfilato per le vie del centro della città applaudito dai presenti.

Domenica 21 maggio 2022 si è svolto a Cuneo il raduno nazionale dei Bersaglieri: presente anche la Fanfara di Magenta.

Ovazione per il passaggio della Fanfara di Magenta

Una vera e propria ovazione in Piazza Galimberti a Cuneo al passaggio della Fanfara magentina. Il 69° raduno nazionale dei Bersaglieri quest’anno si è svolto nel capoluogo della cosiddetta Provincia Granda (la terza più estesa d’Italia) e non poteva mancare a questo importante appuntamento la Fanfara N. Garavaglia di Magenta. Ospitati qualche giorno prima nel piccolo, ma accogliente paesino di Melle arroccato all’inizio della Valle Varaita sulla strada che porta al Monviso, il gruppo magentino ha avuto il piacere di visitare anche il Castello della Manta, simbolo dell’omonimo Comune, dove accolti dall’Amministrazione Comunale e dalla delegazione FAI locale hanno trascorso una intensa mattinata.

Il suggestivo scenario medievale del Castello ha fatto da sfondo all’esibizione della Fanfara che ha incantato i visitatori presenti, molti tra i quali provenienti dall’estero. La sfilata tra le vie cittadine ha permesso alla Fanfara di farsi conoscere ed apprezzare in questi luoghi ricchi di storia e di incantevoli scorci. Trasferiti nel pomeriggio nell’abitato di Melle ed accolti dall’Assessore Martinengo, i suoni degli ottoni hanno coinvolto la popolazione locale e le numerose Autorità, da sempre abituate alle più radicate tradizioni alpine. Resi gli onori al monumento dei caduti e al Sacrario Nazionale “Mater Captivorum” dedicato alla Divisione Alpina Cuneense, il tardo pomeriggio ha visto esibirsi la Fanfara in un piacevole concerto che ha visto partecipare alla “corsa” finale anche il Sindaco Giovanni Fina. La sincera e calda accoglienza offerta da tutti mellesi, ha permesso al gruppo Fanfara di soggiornare in un clima di festa e di amicizia, dimostrata con la cena finale, offerta dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini, che si è protratta fino a notte inoltrata.

La sfilata per le vie di Cuneo

Puntuale al minuto, la Fanfara si è presentata all’ammassamento di Domenica 21, dove ha avuto il privilegio di aprire la sfilata del settore della Provincia di Milano accompagnata alla testa dal sindaco Chiara Calati. Entrati nel lungo viale che porta alle tribune d’onore, la Fanfara è stata accompagnata dal volo delle Frecce Tricolori. Ma, come detto, è stato l’ingresso in Piazza Galimberti a suscitare la più grande emozione, dove una inverosimile folla ha applaudito e incitato il passaggio dei Bersaglieri magentini.

La presenza del nuovo labaro e dei Soci della Sezione Fortunato Magna di Magenta hanno arricchito e valorizzato la lunga mattinata cuneense.

"Grazie Melle, grazie Manta e grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito ancora una volta a rendere magica ed invidiabile la Fanfara dei Bersaglieri Nino Garavaglia di Magenta".

Appuntamento a La Spezia, nel maggio 2023.