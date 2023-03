Al Parco Arcadia si fa la differenziata

Al Parco Arcadia di Bareggio è arrivata la raccolta differenziata.

All'ingresso del parco, in collaborazione con Amaga, è stato posizionato oggi, mercoledì 29 marzo 2023, l'Eco-punto per la raccolta dei rifiuti da parte dei frequentatori dell’area verde.

Ha dichiarato l’assessore all’Igiene urbana Roberto Pirota:

"Si tratta di un progetto in via sperimentale che avrà per il momento una durata di circa due mesi dopodiché, anche in base ai risultati, vedremo come procedere".