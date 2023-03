Uno spettacolo teatrale che permetterà di intraprendere un viaggio nel mondo dell'autismo e della disabilità. É questo quanto la rete "ConTEsto" insieme alla Confcommercio di Magenta e Castano Primo hanno promosso per il prossimo mercoledì 5 aprile quando all'interno del Cinema Teatro Nuovo di Magenta andrà in scena "Dedalo e Icaro".

Al Nuovo di Magenta uno spettacolo sull'autismo

Un appuntamento unico ed irripetibile che permetterà alle persone di immergersi in una rappresentazione colma di passioni, sensazioni e realtà. Lo spettacolo "Dedalo e Icaro", che nasce al Teatro Elfo Puccini di Milano e che la compagnia Eco di Fondo sta portando in tutta Italia, "racconta" l'esperienza della disabilità (nella forma dell'autismo) lanciando un altrettanto importante messaggio inclusivo: "non dobbiamo spaventarci per qualcosa che non conosciamo, ma dobbiamo aprirci".

Lo scopo della rappresentazione

L'obiettivo, della rappresentazione è quello di sensibilizzare tutti sul tema della disabilità e degli scenari, certamente complessi ma anche profondamente coinvolgenti che la caratterizzano, permettendo al pubblico più esteso di avvicinarsi a questa realtà che merita, in tutti i modi, di essere conosciuta. Aprile, inoltre, è il mese della consapevolezza sull'autismo e questa proposta teatrale riveste un particolare rilievo per il contenuto e lo spessore che la caratterizza tant’è che l’intero ricavato sarà devoluto alle Associazioni che sul territorio si adoperano con costante sensibilità e passione in questi ambiti come, appunto, il progetto "ConTEsto".

"ConTEsto" è un percorso dedicato alla realizzazione sul territorio del Magentino di una vera e propria rete contraddistinta da una concreta e reale inclusività che passa attraverso le numerose attività commerciali che hanno già manifestato la loro adesione veicolando un messaggio importante quale quello di “offrire servizi di valore e non unicamente il valore dei servizi”.

I biglietti saranno in vendita alla struttura di via via San Martino oppure online al sito ticket.cinebot.it/nuovo