Migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata coinvolgendo anche gli ambulanti del mercato nella pratica di una corretta differenziazione: è l’obiettivo che AEMME Linea Ambiente e Comune di Legnano si prefiggono di raggiungere sul versante della raccolta della frazione organica, quella che ad oggi non viene separata nel modo corretto e finisce tra i rifiuti indifferenziati.

Al mercato arrivano i contenitori per la raccolta dell'umido

Da dopodomani, sabato 1° giugno, nei giorni di mercato (il martedì e il sabato), gli operatori di ALA provvederanno a posizionare dei contenitori carrellati da 120 litri di colore marrone la mattina, prima dell’inizio dell’attività degli ambulanti, per poi passare a ritirarli nel pomeriggio, contestualmente alle operazioni di pulizia che effettuano nell’area mercatale, quando la stessa viene lasciata libera dalle bancarelle. I rifiuti organici andranno conferiti all’interno dei sacchetti in Mater-Bi (biodegradabili) che si utilizzano normalmente per conferire l’umido prodotto a livello domestico. Gli ambulanti che trattano generi alimentari e fiori e che, in virtù di ciò, producono probabilmente quantità importanti di rifiuto organico, possono ritirare la fornitura dei sacchetti grandi in Mater-Bi, rivolgendosi allo sportello di AEMME Linea Ambiente, ubicato a Legnano in via per Busto Arsizio, 55 e attivo tutti i martedì, dalle 8.30 alle 13.00.

Un contenitore utile per tutti

La frazione organica costituisce una parte preponderante di rifiuto prodotto dagli ambulanti: si pensi alle bancarelle che trattano generi alimentari e frutta e verdura, piuttosto che a quelle che fanno il servizio di bar/tavola calda. Non solo, vanno anche considerati i pasti/spuntini che molti ambulanti consumano direttamente in loco. Insomma, se chi occupa l’area mercatale (ambulanti e clienti) utilizzerà correttamente i contenitori marroni, la frazione organica potrà essere recuperata e non finirà allo smaltimento.

Lo stesso varrà per tutte le altre tipologie di rifiuto: si sta, infatti, valutando con l’Amministrazione comunale l’opportunità di migliorare ulteriormente la raccolta differenziata mediante il posizionamento di cassonetti per le altre tipologie di rifiuto.