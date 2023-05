Una serata di danza solidale in favore dell’associazione Cuori Grandi di Magenta e del suo impegno per la missione in Togo. É stato presentato nei giorni scorsi l’appuntamento fissato per sabato prossimo al teatro Lirico quando andrà in scena «Danzando sotto le stelle»: uno spettacolo di danza ideato e diretto dall’insegnante e coreografa Consuelo Lena Busti.

Al Lirico "Danzando sotto le stelle"

La manifestazione è stata presentata da Francesco Bigogno, presidente dell’associazione Cuori Grandi:

"Qualche settimana fa stavo parlando con la mia amica Consuelo e mi ha detto che avrebbe avuto il piacere di organizzare qualcosa in favore delle missioni in Togo. Così è nata l’idea di organizzare uno spettacolo di danza al teatro Lirico che rientra all’interno della rassegna del Giugno Magentino. Le vendite dei biglietti sono state aperte da lunedì e proseguiranno sino ad esaurimento posti. Il costo è di 10 euro per tagliando ed il ricavato andrà a sostenere le nostre missioni".

Entusiasta l’insegnante di danza e coreografa Busti che ha spiegato:

"Per me è un vero e proprio piacere organizzare questa bella collaborazione con Cuori Grandi attraverso l’evento di sabato prossimo - sottolinea la direttrice - Insegnare danza non significa solamente insegnare una disciplina bellissima, ma significa anche sensibilizzare le allieve a realtà e temi che non conoscono e che potranno servir loro per la crescita personale e quello che l’associazione Cuori Grandi fa attraverso le sue missioni è importantissimo. Il nostro spettacolo oltre al classico saggio di danza, porterà sul palco del prestigioso teatro Lirico anche un sfilata di abiti d’epoca che vanno dagli anni ‘20 agli anni ‘60 che fanno parte della collezione privata di mia madre. Ci sarà anche una piccola chicca: un abito di Valentino, il signore del rosso, rosso magenta in un anno importantissimo per il colore che prende il nome dalla nostra città, nominato da Pantone colore dell’anno".

Le prenotazioni dunque per i biglietti sono aperte e chiunque vorrà partecipare potrà farlo chiamando al 3402545332, al quale sarà inoltre possibile chiedere informazioni sulla serata.

Il punto sulle missioni

La presentazione dello spettacolo è stata inoltre l’occasione per Bigogno di fare il punto delle missioni in Togo nelle quali opera la sorella Maristella: