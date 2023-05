Al corso di alfabetizzazione digitale ci pensano gli studenti

Saranno gli studenti dell'Istituto Bernocchi di Legnano a tenere il corso di alfabetizzazione digitale dedicato a chi ha difficoltà con le nuove tecnologie.

Il corso di alfabetizzazione digitale

Una lezione di due ore e mezzo per imparare a creare una casella di posta elettronica e inviare mail, navigare in internet con smartphone o PC, utilizzare siti di interesse e i principali social, creare e utilizzare lo SPID. È la proposta di mini corso gratuito di alfabetizzazione digitale che si terrà all’URP a partire dal 13 giugno. Le lezioni, che si proporranno per otto giornate in tutto, saranno tenute da studenti del liceo Scientifico per le Scienze Applicate dell’Istituto Bernocchi con la supervisione del personale del Comune di Legnano. A ciascuna lezione potranno partecipare 3 persone e ciascuna sarà seguita da uno studente/istruttore.

Durante la lezione sarà possibile utilizzare i due personal computer in dotazione all’URP o, in alternativa, il proprio smartphone/PC portatile/tablet. La navigazione in internet sarà gratuita grazie al sistema wi-fi presente in ufficio.

«Il nostro Ufficio relazioni con il pubblico è un osservatorio importante per intercettare i bisogni della cittadinanza -sottolinea Monica Berna Nasca, assessore alla Quotidianità; per questo, data la scarsa o nulla dimestichezza con le tecnologie digitali riscontrata in alcune fasce della popolazione, soprattutto le più anziane, abbiamo deciso di proporre un mini corso che dia alle persone un minimo di autonomia operativa con strumenti da cui oggi non si può più prescindere. Tanto più che la stessa amministrazione pubblica sta procedendo verso una digitalizzazione sempre più marcata per l’accesso ai servizi. Voglio evidenziare la valorizzazione di giovani studenti che metteranno a disposizione le loro conoscenze a favori di chi ha difficoltà a utilizzare le nuove tecnologie; in molti casi sarà uno scambio fra generazioni perché immaginiamo che buona parte degli utenti di queste lezioni possano essere anziani».

Chi si è rivolto all'Urp

Va ricordato che nel 2022 gli anziani che si sono rivolti all’URP sono stati 2mila 274, 5mila 603 gli stranieri. Per informazioni e per iscriversi telefonare all’URP ai seguenti numeri: 0331 925555/553/552/551 e fissare il giorno preferito tra i seguenti:

martedì 13 e 20 giugno dalle 15.00 alle 17.30

mercoledì 14 e 21 giugno dalle 9.30 alle 12.00

giovedì 15 e 22 giugno dalle 15.00 alle 17.30

venerdì 16 e 23 giugno dalle 9.30 alle 12.00