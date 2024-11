Al cimitero di Corbetta i volontari si sono presi cura delle tombe «dimenticate» pulendole e posizionando fiori freschi

In occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre al cimitero di Corbetta si è messa in moto nei giorni scorsi un’azione piuttosto particolare. Un gesto pensato per ridare dignità a tutte le persone lì sepolte, anche a quelle che non hanno ormai più nessuno che le vada a trovare e che tengano pulite e in ordine le loro tombe.

Volontari al lavoro

Un gruppo guidato dalla consigliera comunale Elda Rondena, insieme al neonato Lions Club Milano Ovest, all’associazione Cif (Centro italiano femminile) e a diversi cittadini volontari, ha lavorato di buona lena per risistemare e rendere più decorose le tombe «dimenticate» e quindi abbandonate a loro stesse dei defunti che non hanno più nessuno in vita o che magari hanno solo parenti ormai troppo anziani per riuscire a prendersene cura. Muniti di strofinacci per pulire le lapidi, scale per raggiungere anche quelle più alte, sacchetti per buttare via rametti e fiori secchi, acqua da versare nei vasi dove sono stati posti nuovi fiori freschi e soprattutto tanta pazienza e buona volontà, i volontari hanno ridato decoro alle tombe di tutto il cimitero corbettese. Un modo per avere «cura dei luoghi della memoria», spiegano i Lions.

«Un bel gesto di cura»

«Tutti hanno il diritto di essere ricordati dignitosamente, e a nome di tutta la Città di Corbetta ringrazio i volontari, i Lions, la fiorista Maria Rosa Beretta per aver donato dei meravigliosi fiori e tutti coloro che ci hanno donato fiori – commenta il sindaco Marco Ballarini - Nel 2024, in una società profondamente cambiata e con le nuove generazioni legate ai social con pessimi modelli da imitare, è giusto e doveroso offrire a tutti e rendere noti esempi di virtù, generosità e dolcezza». Secondo il primo cittadino «Davanti a gesti di amore e affetto incondizionato come questi c’è solo da alzarsi in piedi per un inchino – afferma - Grazie di cuore a tutte e tutti per questo atto splendido dedicato a chi non c’è più».

Aperture straordinarie

Inoltre «per consentire a tutte e tutti di rendere omaggio ai proprio cari, in particolare in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre, per tutta l'Ottava dei morti, dall’1 fino al 9 novembre, abbiamo deciso di prolungare l'orario di apertura del cimitero di Corbetta e di renderlo continuato dalle 8 alle 21», annuncia il sindaco.