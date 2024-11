Al cimitero centrale, 68 nuovi loculi e 106 ossari

«Stiamo lavorando per consentire a tutte le famiglie di ricordare i propri defunti nel modo migliore» Hanno usato queste parole il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore ai cimiteri Maria Rita Vergani durante la visita effettuata nei giorni scorsi al cantiere, situato all’interno del cimitero centrale di Corso Europa, per la realizzazione di nuovi loculi e nuovi ossari nei pressi dell’accesso da via Redipuglia lato Giardino dei Giusti.

I nuovi spazi saranno accessibili dall'ingresso di via Redipuglia

«Ci stiamo organizzando anche per migliorare gli spazi già esistenti e per promuovere nuovi servizi che seguono le attuali tendenze e necessità - hanno proseguito il primo cittadino e l’assessore ai cimiteri.» Un lotto per la creazione di 68 loculi è stato avviato dietro il blocco che si trova a destra dell’ingresso. L’area è delimitata e stanno iniziando gli scavi. A sinistra dell’ingresso di via Redipuglia, invece, nel corridoio verde che costeggia muro perimetrale e grande blocco multipiano, saranno costruiti 106 nuovi ossari, spazi per lo più dedicati oggi alla conservazione delle ceneri di chi sceglie la cremazione. Saranno accessibili a persone con disabilità attraverso un marciapiede in cemento.

La consegna è prevista per la fine di gennaio

«In prospettiva si sta già lavorando per la realizzazione di altri trecento ossari per venire incontro alle richieste dei cittadini e alla carenza attuale di spazi nel cimitero centrale - hanno concluso il sindaco Orlandi e l’assessore Maria Rita Vergani - Per consentire le sepolture tradizionali, il Comune aveva creato nei mesi scorsi sedici loculi temporanei: solo pochi sono occupati e, fortunatamente, ci sono a disposizione altri spazi nell’attesa delle realizzazioni in corso.