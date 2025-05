Al Castello “Cena con delitto” per solidarietà

È per Heiros onlus, l’associazione di Abbiategrasso che si occupa dei bambini affetti da autismo, che il RotarAct Abbiategrasso presieduto dal giovane Marcello Gorla organizza per venerdì, 9 maggio 2025, “Cena con delitto”: una serata coinvolgente all’insegna del giallo e del mistero che deriva del murder party di origini anglosassoni di inizio ‘900.

Nei sotterranei del Castello

Lo spettacolo, che gode del patrocinio del Comune di Abbiategrasso ed è stato organizzato in collaborazione con la Consulta Giovani della Città del Leone, si svolge nei sotterranei del Castello Visconteo, con inizio alle ore 20.

“La cena con delitto è un evento di intrattenimento dove i giocatori vestono i panni di investigatori chiamati a risolvere un giallo – spiega il presidente Gorla-. Le cene con delitto permettono ai giocatori di vivere l’esperienza di un’indagine investigativa o poliziesca in prima persona. La risoluzione del crimine è dunque una vera e propria sfida intellettuale tra i giocatori e il colpevole. Abbiamo pensato di offrire alla nostra bella cittadina una serata di svago un po’ particolare a scopo benefico. Speriamo che in tanti accolgano il nostro invito, destinato a tradursi in un sostegno economico all’Associazione Heiros”.

L’associazione Heiros Ets non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, allo scopo di arrecare benefici a persone in condizioni di disabilità fisica e psichica in conseguenza di malattie comportamentali, menomazioni non temporanee e con particolare riferimento al “disturbo autistico”, attraverso lo sviluppo di attività formative, sportive e di promozione della cultura e dell’arte, considerando che proprio attraverso dette attività possono trarre notevole beneficio chi soffre di certe patologie. Non a caso, infatti, Heiros organizza laboratori di musica, arte, danza e attività motorie, in Abbiategrasso ma anche nei paesi limitrofi.