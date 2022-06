Al "Brontolo bike day" sono in 450 per festeggiare Giango

Il Brontolo bike day, che si é svolto a Robecco sul Naviglio domenica 5 giugno 2022, si riconferma come un appuntamento di prim’ordine nel calendario Cicloturistico italiano.

Modo migliore per festeggiare Giango, amico e consigliere prematuramente scomparso del sodalizio ASD BRONTOLO BIKE, non c'era. Soprattutto grazie ai 450 ciclisti che hanno voluto condividere questo momento di aggregazione e benefico rivolto ad ONLUS ANFFAS Abbiategrasso.

Tanti sono gli appassionati che si sono riversati sulle strade e sentieri che circondano il bellissimo Parco del Ticino, sponda lombarda e piemontese. Sentieri, la novità di quest’anno, perché oltre al consueto tracciato su strada, con la collaborazione di GRAvel lAND, è stato proposto un percorso gravel che ha riscosso un enorme consenso di adesioni ed apprezzamento.

“Ci siamo impegnati perché tutto andasse nel modo migliore - commenta il Presidente Andrea Noé - Non sta a me giudicare ma penso che sia andato tutto bene, ma visto l’affluenza, i commenti post evento e gli apprezzamenti ricevuto, siamo veramente contenti. Un grande grazie va ai preziosissimi volontari che hanno reso questo evento un grande successo. Un grande grazie a Giango per ciò che hai sempre fatto per questa stupenda associazione che negli anni è cresciuta fino a diventare una delle più grandi realtà amatoriali italiane".