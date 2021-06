Al bosco di Vanzago, dal 7 al 13 giugno, si tiene la passeggiata notturna tra le lucciole.

Al bosco di Vanzago tornata la passeggiata notturna tra le lucciole

Al bosco di Vanzago è tornata la passeggiata notturna per ammirare le lucciole. Lo spettacolo fiabesco della “Lusiroeula”, che iniziativa attira centinaia di visitatori e famiglie è ormai un appuntamento fisso per l’oasi protetta dal Wwf, a pochi chilometri da Milano. Vedere i coleotteri notturni nella stagione degli amori che si conquistano tramite la famosa danza “Lusiroeula” è un evento raro, ammirabile solo una volta all’anno per un brevissimo periodo di due, massimo tre settimane. Le lucciole tornano puntuali nell’ultima settimana di maggio e iniziano il loro periodo di luminescenza tentando di conquistarsi in un corteggiamento amoroso simile a una danza. L’escursione avviene tramite guida e le regole sono molto rigide e precise, non si possono introdurre cani o altri animali ed è vietata qualsiasi fonte luminosa esterna come torce o luci dei telefoni. La scomparsa delle lucciole negli ultimi anni è sempre più frequente ma grazie al lavoro del Wwf l’attività di conservazione sta portando ottimo risultati. L’evento è partito il 7 di

giugno e si concluderà il 13 giugno. A causa dell’emergenza sanitaria il numero di visitatori è stato drasticamente ridotto e i biglietti sono esauriti. Per rivedere la danza si dovrà aspettare giugno 2022.