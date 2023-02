Al bocciodromo 100mila euro per luci al Led e sistemazione dei campi

Un nuovo impianto di illuminazione a Led e la sistemazione dei campi per evitare allagamenti: investimento da 100mila euro per la sistemazione del bocciodromo di Legnano.

Bocciodromo: intervento su luci e campi

Si aprirà lunedì 13 marzo il cantiere per la rifunzionalizzazione del bocciodromo di via Lodi. L’intervento

riguarda i tre spogliatoi dedicati al bocciodromo e ai campi da calcio esterni e il blocco di servizi igienici

comprendenti lo spogliatoio dedicato agli arbitri e l’infermeria. L’importo del progetto è di poco inferiore ai 109mila euro; 100mila saranno finanziati con risorse PNRR, la parte rimanente con risorse dal bilancio comunale.

L’impianto, inaugurato nel 2010 e intitolato al politico e sindacalista Franco Landini, consiste in un

immobile a doppia altezza dotato di campo da bocce, area ristoro con bar e servizi igienici e spogliatoi al

piano terra, area tecnica, passerella e area attrezzata per giochi da tavolo al primo piano, due campi da calcio esterni oltre che a un ampio parcheggio con ingresso e uscita in via Massimo d’Azeglio.

I due ambiti di intervento del progetto

Il primo ambito di intervento è la manutenzione straordinaria di due spogliatoi dedicati al bocciodromo e ai due campi da calcio, con risoluzione di problematiche legate al ristagno d’acqua che creano disagi nella gestione e nell’utilizzo della struttura. Il secondo è la riqualificazione illuminotecnica di spogliatoi e servizi igienici, per contenere i consumi energetici dell’impianto mediante l’impiego di sorgenti luminose a LED, più efficienti.