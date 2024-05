Al Bernocchi la lezione sulle malattie sessualmente trasmissibili

All’ISIS Bernocchi di Legnano la conferenza a cura del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Legnano su HIV e malattie sessualmente trasmissibili.

Istituto Bernocchi

Giovedì 23 maggio il primario del reparto di Malattie Infettive, Professor Stefano Rusconi, e due suoi collaboratori, il Dottor Dario Bernacchia e la Dottoressa Giada Canavesi, hanno incontrato a scuola studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ per parlare di HIV e malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione, screening e cura. L’evento rientra tra le iniziative messe in campo in occasione della European Testing Week, organizzate dalla cooperativa Albatros e da Checkpoint Legnano in collaborazione con il Comune, in rappresentanza del quale era presente l’Assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca, e con le associazioni del territorio.

HIV e malattie sessualmente trasmissibili

I medici hanno chiarito la distinzione tra HIV e AIDS: grazie alle cure di cui disponiamo, chi è sieropositivo può avere un’aspettativa e una qualità della vita pari a quella di chi non ha contratto il virus. Di più: l’acronimo U=U, "Undetectable=Untrasmittable", ovvero "Non rilevabile = Non trasmissibile", sta a indicare che quando una persona HIV positiva segue la terapia e ha una carica virale non rilevabile, non può trasmettere l’HIV ad altri. Da qui l’importanza di abbandonare lo stigma e sottoporsi ai test, per sapere, prima di sviluppare la malattia, se si è venuti a contatto con il virus. Si è parlato inoltre di epatite C, sifilide e papilloma virus, si sono analizzati i meccanismi di trasmissione e quali debbano essere considerati i comportamenti a rischio, oltre a illustrare tutti i metodi di prevenzione attualmente disponibili.

“Potete recarvi a fare dei controlli di screening da noi, al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Legnano, dove con un prelievo del sangue andiamo a rilevare HIV, epatite C e sifilide”, hanno detto. “Se siete stati esposti a una situazione di rischio infettivo, potete essere valutati anche in Pronto Soccorso.” “L’obiettivo che vogliamo raggiungere”, ha spiegato il primario, “è fermare i nuovi contagi da HIV entro il 2030.”

Test gratuiti

I medici hanno ricordato inoltre agli studenti che è possibile testarsi gratuitamente e anonimamente presso Checkpoint Legnano, parte del progetto internazionale Fast Track Cities cui il Professor Rusconi ha voluto fortemente aderire, attivo il martedì dalle 17 alle 19 e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 presso la stazione.