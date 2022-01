L'aiuto a "Casa per Pollicino" a favore del microcredito

Cerro Maggiore-San Vittore Olona

"Casa per Pollicino", nuovo sostegno

Si è concluso il progetto ideato e realizzato da Ortosocialbiomi, azienda alimentare operante a Cerro. I due soci, Anna Maria Baggio e Angelo Madonia Scozzaro, hanno voluto devolvere parte del ricavato della vendita dei loro cesti natalizi all'associazione "Casa per pollicino" onlus, di San Vittore e attiva da anni sul territorio sul fronte sociale. "Sono sicura che questo sia il punto di partenza per i prossimi anni» ha commentato il sindaco Nuccia Berra durante la cerimonia di consegna.

Le parole del presidente

Soddisfatto anche il presidente dell’associazione Alberto Fedeli: "Un gesto di solidarietà importante e significativo, che dice come sia possibile e generativo di solidarietà la collaborazione tra imprese e terzo settore, oggi grazie alla generosità dell'azienda Ortosocialbiomi he ringraziamo, insieme al Comune di Cerro Maggiore che ha creduto e sostenuto questa iniziativa. Il contributo andrà ad alimentare il fondo destinato al microcredito in favore delle famiglie in difficoltà, che da gennaio si aprirà al progetto "Solidarietà in circolo" proposto nell'Alto Milanese nell'ambito del Fondo povertà della Fondazione comunitaria Ticino Olona, che vede la nostra associazione come capofila di un ampia rete di enti del terzo settore, tra cui Forum del Terzo settore Alto Milanese, Caritas, Coop Intrecci, Cielo e Terra, Lule, Anteas, Acli Legnano, Diaconia, con l'adesione dell'Ufficio di Piano dell'Alto Milanese".