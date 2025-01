Aiuti alle famiglie, dal Comune arriva il Bonus Neonati

Con l’inizio del 2025 torna anche a Magenta il Bonus Neonati. In questi giorni il Comune ha annunciato i provvedimenti presi favore delle famiglie con l’assegnazione di un contributo economico una tantum destinato ai residenti che siano neo genitori di bambini nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024.

Aiuti alle famiglie, torna il Bonus Neonati

Il bonus, dell’importo di 170 euro, è spendibile nelle le farmacie comunali magentine per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia, come articoli per l’igiene e accessori per la cura quotidiana del bambino. Sulla misura è intervenuto l'assessore alla Famiglia Mariarosa Cuciniello:

«Torniamo a riproporre anche per i neonati nell’anno appena concluso questa opportunità rivolta alle famiglie, per aiutarle con le spese e le necessità di quando nasce un bimbo. Le famiglie beneficiarie del Bonus 2023 sono state 45 cui è stato assegnato un contributo di 170 euro ciascuna».

L’Amministrazione comunale ricorda poi che le risorse messe a disposizione per il finanziamento del Bonus Neonati di quest’anno sono pari a 5.630 euro. Per poter accedere al contributo, destinato anche a genitori affidatari o adottivi con provvedimento giudiziario, è necessario essere residenti con il proprio nucleo familiare nel Comune di Magenta e avere un Isee valido per il 2025 non superiore ai 22.925 euro.

Come richiedere il contributo

La domanda deve essere compilata e presentata online accedendo al sito del Comune di Magenta nella sezione Bonus Neonati e utilizzando l’apposito modulo dalle 9 del 13 gennaio alle 18 del 28 febbraio 2025. Per i dettagli sui requisiti, le modalità di richiesta e le tempistiche, Il Comune invita a consultare l’avviso pubblico allegato sul sito istituzionale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al front office dell’ufficio servizi alla persona, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, oppure è telefonando al 029735261. Per gli utenti che dovessero avere difficoltà con l’utilizzo degli strumenti informatici è possibile sempre chiamando il precedente numero, prendere appuntamento per fruire del servizio di facilitazione digitale.