Aido, Admo e Avis a braccetto per la "Pedalata per il dono alla vita"

In bicicletta per riaffermare l’importanza del dono. A Legnano le associazioni “del dono” si danno un appuntamento: domenica 18 settembre è in programma la “Pedalata per il dono alla vita”.

La "Pedalata per il dono della vita"

Un evento, quello della pedalata del 18 settembre che sarà preceduto sabato 17 settembre dalla grande festa al parco Falcone e Borsellino di Legnano (nell’area ex Cantoni, tra via Matteotti, via Barlocco e largo Tosi) con la musica di Radio Delta International e lo spettacolo di Rudy Neri.

A promuovere il “weekend del dono” sono le tre associazioni che si occupano di donazioni della promozione del “dono” quale importante risorsa per la salute e il benessere: la sezione legnanese “Mario Seveso” di Aido che proprio quest’anno festeggia i 45 anni di attività, la sezione “Cristina Rossi” di Avis Legnano e l’Admo.

«Gli organi, i tessuti, le cellule, il sangue e il midollo osseo rappresentano tasselli fondamentali quando si tratta di salvare una vita», spiegano i referenti legnanesi di Aido, Avis e Admo. «La cultura della donazione è alla base di un sistema volontaristico e di gratuità che sostiene la salute e la cura delle persone. Donare è un atto di generosità che non ha eguali e che permette di salvare delle vite. Ecco perché di donatori c’è sempre bisogno: che lo si faccia in modo costante con piccoli impegni annuali attraverso la donazione di sangue con Avis, mettendosi a disposizione dei malati leucemia con Admo o sottoscrivendo la volontà di donare parte di sé al termine della propria vita con Aido, è sempre un atto d’amore e di altruismo che fa della nostra società una comunità solidale».

Il programma della due giorni

Il weekend del dono si apre sabato 17 settembre alle 21.30 al parco Falcone e Borsellino in compagnia di Radio Delta International e di Rudy Neri. Domenica 18 settembre è in programma l’evento clou: la “Pedalata per il dono della vita”. Il ritrovo è alle 9.30 alla baita degli Alpini in via Colombes 19 a Legnano (con la possibilità di fare colazione). Da qui si percorreranno le strade cittadine fino a raggiungere il parco Falcone e Borsellino per il proseguo della festa con Radio Delta International.

La partecipazione alla pedalata è gratuita ma con iscrizione obbligatoria, con maglietta in omaggio. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi al Welcome Hotel di via Grigna 14 a Legnano oppure alla sede Avis “Cristina Rossi” in via Girardi 19 a Legnano.