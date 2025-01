Aicit fa un bilancio dell'anno appena conclusosi: "Un 2024 ricco di soddisfazioni"

Tra tutti li interventi messi in campo dall'associazione spiccano sicuramente le donazioni delle due apparecchiature ecografiche a Salute Donna/Uomo e al reparto di Chirurgia dell’ospedale Fornaroli, per un valore complessivo di 161mila euro. Così il presidente di Aicit Daniele Bolzonella:

"Quest’ultima apparecchiatura ha aperto la campagna di prevenzione contro i tumori del colon retto che partirà ufficialmente il primo marzo 2025, sempre insieme a Salute Donna/Uomo una collaborazione che continuerà con importanti obiettivi".

A questo si aggiunge poi l'inaugurazione, avvenuta lo scorso novembre, dell'ambulatorio per il benessere psicofisico delle donne in terapia chemioterapica al quarto piano dell'ospedale Fornaroli di Magenta. Un traguardo che va ad affiancare l'attività di accompagnamento delle persone al San Raffaele che Aicit svolge quotidianamente e per la quale è stato acquistato di recente un nuovo pulmino dotato di tutti i comfort per i pazienti. Il presidente Bolzonella conclude con le seguenti parole: