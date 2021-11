Aias, cambio al vertice: Rosario Lipari succede a Giuseppe Conte

Volontariato

La sezione di Legnano ha rinnovato gli organi collegiali e, dopo 18 anni, ora ha un nuovo presidente.

Aias, Conte passa il testimone a Lipari

Si tratta di Rosario Lipari, eletto con larghissimo consenso nell'ambito della votazione assembleare di martedì 26 ottobre 2021, il quale raccoglie il testimone da Giuseppe Conte, alla guida dell'associazione da ben 18 anni. Quest'ultimo, tra i fondatori della sezione cittadina nel 1976, ha scelto di lasciare l'incarico per consentire un ragionevole avvicendamento con nuovi e più giovani protagonisti. Quelli che saranno i responsabili di una delicatissima gestione, dopo il lungo periodo della pandemia. Lipari, da molti anni persona vicina ai bisogni e allo spirito associativo della sezione, sarà presidente per il triennio 2021-2024.

Il "grazie" e gli auguri dei soci

"Al professor Giuseppe Conte i soci fanno giungere il loro sentimento di gratitudine per l’opera da lui svolta in tanti anni di impegno a favore dell’umanità più fragile, mentre al nuovo presidente Rosario Lipari esprimono i migliori voti augurali di buon lavoro e di risultati efficaci. Per l’interesse di tanti giovani in difficoltà, per le loro famiglie, per il buon nome della città di Legnano".

Nella foto di copertina: il nuovo presidente Giuseppe Conte