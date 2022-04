Ai "Soliti ignoti" protagonisti due gemelli di Canegrate

La partecipazione

I due gemelli, Andrea e Martina, di 24 anni, hanno partecipato al programma in onda su Rai 1.

É andata in onda ieri sera, mercoledì 20 aprile 2022, su Rai 1 la puntata dei Soliti Ignoti che ha visto come protagonisti i gemelli Andrea e Martina di Canegrate.

I due gemelli di Canegrate

Hanno partecipato al noto programma di Rai 1, I soliti ignoti, i due gemelli Andrea e Martina di 24 anni da Canegrate, una serata molto particolare per i due giovani che hanno cercato di indovinare i mestieri e le parentele degli ospiti presenti in studio. Purtroppo i due di Canegrate non sono riusciti a cogliere il legame di parentela tra Serena, una modella e star su instagram e suo padre, non riuscendosi quindi ad aggiudicare il montepremi finale.

Il programma

Trasmissione seguitissima, vede alla conduzione Amadeus. In ogni puntata Amadeus presenta al concorrente otto “ignoti” e altrettante “identità”, ciascuna corrispondente a un premio, fino a 100mila euro. Il concorrente è chiamato ad abbinare ogni identità alla persona giusta: più identità si indovinano e più cresce il montepremi. 250mila euro è il denaro in palio per ogni puntata; cifra che è destinata a raddoppiare ad ogni puntata arrivando sino a 500mila euro. Per aggiudicarsi tale cifra (o comunque il montepremi accumulato durante la partita) il concorrente deve però risolvere il gioco finale.