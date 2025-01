Agricoltori in protesta: a Ossona uno dei 60 presidi in tutta Italia

Una trentina di agricoltori di tutto il territorio del magentino, dell’AltoMilanese, dell’abbiatense e oltre si sono riuniti in un presidio di protesta coi loro trattori da stamattina, martedì, e proseguiranno fino a venerdì a Ossona, sulla SP34. Mercoledì è previsto anche un corteo coi trattori da Binasco fino al palazzo della Regione. Uniti per sensibilizzare sulle difficoltà e i problemi economici, sociali e ambientali che sta attraversando il settore e chiedere alla politica, a partire da quella locale fino ad arrivare a quella regionale e nazionale, di intervenire dichiarando lo stato di crisi socio economica dell’agricoltura e della pesca per attuare misure straordinarie.

Tra queste «l’applicazione delle clausole di salvaguardia bloccando le importazioni selvagge, la concorrenza sleale e il fenomeno del dumping – ha affermato uno dei portavoce, Sandro Passerini dell’azienda agricola Cirenaica – Necessari anche il potenziamento delle misure sul prezzo minimo, l’equità e la trasparenza dei rapporti commerciali e una forte iniziativa coordinata per risolvere le principali problematiche ambientali, quali siccità, alluvioni, invasione incontrollata di animali selvatici e di insetti, zoonosi e fitopatologie». Una situazione che, come hanno specificato, «non riguarda solo i lavoratori del settore ma l’intera società», aprendo il dibattito sulla qualità e la salubrità del cibo e sulle normative che ne regolano la produzione.

I politici intervenuti

Vari gli esponenti politici che nel corso della giornata hanno incontrato gli agricoltori. «Ho voluto portare la mia vicinanza e la mia solidarietà a chi ogni giorno lavora con impegno e fatica per custodire la nostra terra e per portare sulle tavole degli italiani prodotti genuini con standard di qualità e sicurezza unici nel mondo, nonostante i bastoni tra le ruote messi ogni giorno dall’Europa – ha dichiarato l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri, membro della commissione Agricoltura del Parlamento europeo - Le politiche agricole di Bruxelles rischiano di dare il colpo di grazia alle piccole e medie imprese operanti nell’agricoltura, nell’allevamento e nella pesca, già alle prese con una crisi sistemica. Siamo a fianco degli agricoltori oggi più che mai, dopo l’ultimo atto di boicottaggio dell’Ue che, con il recente accordo commerciale con i Paesi dell’America Latina aderenti al Mercosur, ha deciso di aprire le porte dell’Europa ad alimenti prodotti con standard ambientali e di sicurezza inferiori a quelli comunitari, che d’ora in avanti potranno fare concorrenza sleale alle nostre imprese agricole con il nullaosta Bruxelles».

Anche il parlamentare della Lega e segretario di presidenza della Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti, ha partecipato al presidio per portare la propria solidarietà alle aziende agricole in crisi. «La mobilitazione di oggi è un grido d’aiuto che non possiamo ignorare. Siamo qui per ascoltare e raccogliere le istanze di agricoltori, allevatori e pescatori, che chiedono interventi urgenti per salvare il settore – ha dichiarato - La sovranità alimentare non è solo una battaglia economica, ma anche un tema strategico per il nostro Paese: senza agricoltura e pesca non c’è futuro».

Presente, come già lo scorso anno, Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia. «Ho letto con attenzione il documento presentato dagli agricoltori e ritrovo molti dei temi che già abbiamo affrontato insieme in passato. Sono in costante dialogo con l’assessore Beduschi, e posso garantire che, per quanto riguarda le competenze regionali, siamo pronti a fare la nostra parte – ha dichiarato - Siamo consapevoli delle difficoltà che il settore agricolo sta attraversando e, compatibilmente con le risorse a disposizione, abbiamo sempre cercato di fornire il massimo supporto. C'è una chiara volontà di continuare il lavoro svolto finora, con un’attenzione particolare ai temi fondamentali come la sovranità alimentare, che condividiamo pienamente».

Nel pomeriggio anche Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, ha partecipato al presidio organizzato a Ossona: «Ho voluto essere qui per portare la mia solidarietà agli operatori del settore, alle aziende agricole e della pesca, che stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà anche per via delle scelte folli adottate dall’Europa - ha dichiarato - Ascoltare le istanze degli agricoltori è fondamentale per portare avanti politiche giuste e di buonsenso per la difesa di un settore che non solo è fondamentale per la Lombardia, ma per l’intero Paese. La crisi che stanno vivendo ha bisogno di risposte concrete, tempestive e adeguate». Scurati si è detta «disponibile a convocare un’audizione in Commissione Agricoltura al Pirellone, per ascoltare le richieste di agricoltori, allevatori e pescatori e per impegnarci a livello istituzionale per supportarli. Le loro istanze sono urgenti e serve una risposta rapida per salvare il nostro comparto agricolo. Non possiamo permettere che il lavoro degli operatori del settore e la nostra identità alimentare vadano perduti».

Gli amministratori locali presenti

Presenti al presidio anche diversi amministratori del territorio: il sindaco di Ossona Giovanni Venegoni, il sindaco di Boffalora Sopra Ticino Sabina Doniselli, il sindaco di Inveruno Nicoletta Saveri, il vice sindaco di Inveruno e consigliera Metropolitana di Milano Sara Bettinelli, l'assessore di Santo Stefano Ticino Alessio Zanzottera, il consigliere comunale di Corbetta Riccardo Grittini e il consigliere comunale di Ossona Elia Savio.