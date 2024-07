Agricoltori e Parco del Ticino a confronto all'Abbazia di Morimondo

Nella pletora delle iniziative organizzate per celebrare i 50 anni del Parco del Ticino, mercoledì 3 luglio alle 16 nella prestigiosa cornice dell'Abbazia di Morimondo si terrà un convegno sull'agricoltura nel Parco.

Nel corso dell’appuntamento, i protagonisti metteranno a fuoco il ruolo svolto dal Parco nel contesto agricolo e, con il supporto di grandi esperti, di tracciare nuove esigenze e nuove opportunità. Al convegno sarà presente anche Alessandro Beduschi, assessore ad Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia.

«Il dialogo è sempre lo strumento migliore per cercare di evidenziare i benefici che il Parco rappresenta per il mondo agricolo e per smussare qualche rigidità. Faccio parte ormai da cinque anni del Consiglio di gestione del Parco del Ticino, in rappresentanza di tutte le organizzazioni professionali agricole - spiega Silvia Bernini consigliere del Parco del Ticino con delega all’Agricoltura - Le aziende agricole che operano in un'area protetta sono tenute a rispettare le sue norme e ad interfacciarsi con l'Ente Parco in caso di richiesta di autorizzazioni. Ritengo che il rapporto con il Parco non debba essere visto solo come un vincolo ma come un’opportunità’ di crescita e di sviluppo verso un’agricoltura più sostenibile volta a collaborazioni che valorizzano sempre il legame tra agricoltura e ambiente».