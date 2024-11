Aggredito il comandante della Polizia Locale

Interviene a supporto di un capotreno e viene aggredito da un «portoghese» che oltre a non avere il biglietto non vuole nemmeno scendere dal treno. Protagonista dello spiacevole episodio il comandante del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano - Pogliano Stefano Palmeri.

I fatti nel tardo pomeriggio di lunedì alla stazione di Vanzago

I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di lunedì quando il responsabile del comando di Polizia Locale stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. Salito sul treno alla stazione di Vanzago Palmeri ha mostrato il tesserino al capotreno (una convenzione con Regione Lombardia permette, infatti ai rappresentanti delle Forze dell’ordine di poter viaggiare gratis sui mezzi di trasporto dopo essersi presentati al capotreno n.d.r) che ha subito richiesto il suo aiuto. «Comandante, mi dia una mano, c’è una persona senza biglietto che mi ha aggredito verbalmente e non vuole né darmi i documenti né scendere dal treno.»

Quando il comandante ha chiesto all'uomo senza biglietto di scendere dal treno è nata una colluttazione

Palmeri ha subito raggiunto la carrozza dove si trovava l’uomo, un cittadino extracomunitario che aveva con se una bicicletta. Dopo essersi presentato Palmeri è stato pesantemente insultato dall’uomo che alla richiesta di scendere dal treno ha iniziato a spintonare il comandante del Comando Unico di Nerviano-Pogliano. Poi è nata una colluttazione, nel corso della quale il Comandante ha riportato una lesione al polso.

Il "portoghese" ha scaraventato la bicicletta contro il Comandante per non fare chiudere le porte del treno

Subito dopo il soggetto, ha scaraventato la bicicletta contro il Comandante che si è scansato ed è finita fuori dal convoglio. In tal frangente, l'ufficiale, prontamente è riuscito a immobilizzare il soggetto e a spingerlo fuori dal treno, ordinando al capotreno di chiudere subito le porte della carrozza.

L'uomo è riuscito a fuggire ma gli uomini della Polizia Locale sono sulle sue tracce

Nel frattempo il comandante poglianese ha chiamato i colleghi di Vanzago che in pochi minuti hanno raggiunto la stazione. Alla vista degli agenti in divisa, l’extracomunitario è salito in bicilcetta ed è riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce. Si tratterebbe, questo è emerso dopo i controlli, di un uomo residente in provincia di Varese che lavora per una società logistica di Treviglio. L’uomo non appena identificato verrà denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Il treno è rimasto fermo in stazione a Vanzago 15 minuti accumulando ritardo.