Fondi Covid

A Parabiago il sindaco invita cittadini e imprese a presentare domanda

Agevolazioni Tari, poche richieste nonostante la convenienza. Il sindaco di Parabiago invita i suoi concittadini e le imprese della città a farsi avanti: fra poco i bandi scadranno e ben pochi ne stanno usufruendo.

Agevolazioni Tari

Stanno per scadere i termini per la presentazione delle domande per accedere ai fondi messi a disposizione dal Comune di Parabiago e ottenere agevolazioni nel pagamento della TARI. Poche richieste da parte delle attività economiche, nonostante le risorse a fondo perso messe a disposizione.

Scadranno rispettivamente il 2 e il 15 dicembre prossimi, i termini per la presentazione delle domande inerenti alle agevolazioni tariffarie nella misura dell’intero tributo TARI relativo al 2021, approvate con delibera di Consiglio Comunale lo scorso 2 novembre. Si tratta di risorse economiche a fondo perso messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale per andare incontro a situazioni di difficoltà economica di famiglie (utenze domestiche - scadenza il 2 dicembre) e attività economiche (utenze non domestiche - scadenza il 15 dicembre), soprattutto per conseguenze di perdita di lavoro dovute alle chiusure verificatesi durante la pandemia.

Il 15 dicembre scadranno i termini per presentare domanda di accesso alla misura rivolta alle attività economiche, nella quale è previsto un riconoscimento economico a fondo perso pari al 100% della tariffa dovuta, fino ad esaurimento risorse. Ad oggi, però, sono davvero pochissime le domande pervenute al Comune, nonostante la misura sia facilmente accessibile a tutti. I codici ATECO sono, infatti, di ampio raggio e vanno dalla ristorazione, agli alberghi, agli operatori di eventi, gestione cinema teatro musei, piscine, trasporti, corsi sportivi e altre attività. Al seguente link è consultabile l’elenco ATECO completo: AGEVOLAZIONI TARI 2021 LEGATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. Le domande dovranno pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: comune@cert.comune.parabiago.mi.it

Le parole del sindaco

“Abbiamo destinato ingenti risorse per andare incontro a situazioni di fatica di famiglie e attività economiche della città -commenta il Sindaco Raffaele Cucchi- Ad oggi, però, non sono molte le attività che hanno presentato domanda, nonostante il fondo comunale riconosca il 100% della tariffa dovuta e relativa al 2021. Invitiamo, pertanto, coloro che hanno attività a verificare se il proprio codice ATECO rientra nell’elenco comunale, perché questa misura è facilmente accessibile.”.