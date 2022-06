L'Agenzia per la Formazione l’Orientamento ed il Lavoro Metropolitana apre a Arese in Via Roma 2.

L'Agenzia per la Formazione l’Orientamento ed il Lavoro Metropolitana apre a Arese

AFOL Metropolitana, Agenzia per la Formazione l’Orientamento ed il Lavoro Metropolitana, apre il suo sportello anche a Arese, in Via Roma 2, tutti i martedì dalle 14 alle 17.

Lo sportello territoriale di AFOL Metropolitana è il primo punto di accoglienza dei cittadini che necessitano di supporto nella ricerca lavorativa, siano essi disoccupati, inoccupati o occupati in cerca di nuove opportunità lavorative ma non solo, allo sportello territoriale di AFOL Metropolitana i cittadini potranno richiedere tutte le informazioni sull’accesso ai servizi digitali offerti dall’Agenzia, quali l’APP “MyAFOLMET”, il canale Telegram @afolmet, o ancora le possibilità di orientamento rese anche da remoto.

L’idea sviluppata con l’Amministrazione è quella di rendere lo sportello più accessibile ed inclusivo nei confronti di tutta la cittadinanza, un punto fisso per affrontare le tematiche di competenza di AFOL Metropolitana.

Lo Sportello Lavoro è un punto di riferimento fisico per i cittadini e per le imprese del territorio e anche una modalità di connessione tra il Comune e tutti i servizi specialistici erogati da AFOL Metropolitana in tema di formazione, orientamento e lavoro.

I cittadini troveranno un esperto specializzato nell’ascoltare le persone, comprendere i problemi e trovare le soluzioni nell’ambito del lavoro.